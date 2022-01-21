Чергове "замінування": поліція перевіряє інформацію про вибухівку у школах Києва

Столичні правоохоронці перевіряють інформацію про нібито замінування шкіл Києва, яка надійшла 21 січня.
Про це Суспільному повідомили у пресслужбі Нацполіції Києва.
"Надійшло повідомлення про замінування закладів освіти", — зазначили у поліції.
Як зазначили правоохоронці, вони отримали інформацію про замінування у першій половині дня 21 січня.
20 січня невідомий надіслав повідомлення у call-центр Служби безпеки про "замінування" будівлі Офісу президента у Києві на вулиці Банковій, 11. Поліція провела перевірку, небезпечних предметів не було виявлено.
У Службі безпеки Суспільному розповіли, що протягом 2021 року зафіксували більш як 1100 завідомо неправдивих повідомлень про замінування адмінбудівель та інших об’єктів на території України. При цьому від початку 2022-го правоохоронці отримали вже майже 200 подібних повідомлень.
Що відомо
- 18 січня до СБУ надійшло анонімне повідомлення про замінування низки столичних шкіл, станцій метро та адмінбудівель. Того ж дня надходило повідомлення про замінування Окружного адміністративного суду Києва. 19 січня правоохоронці знову отримали подібні повідомлення.
- 17 січня повідомлялося про нібито мінування станції метро "Театральна", проте вибухівки знайдено не було.
- У Києві вдень 16 січня провели перевірку кількох торгово-розважальних центрів, а також міжнародних аеропортів "Бориспіль" та "Жуляни" через анонімні повідомлення про начебто їх мінування.
- За даними Нацполіції, за 12 січня в Україні правоохоронці отримали дев’ять повідомлень про мінування понад 600 об’єктів.
- 12 січня столична поліція отримала повідомлення про мінування станцій метро "Площа Льва Толстого", "Палац спорту", "Вокзальна" й "Театральна", а також аеропортів "Бориспіль" і "Жуляни" та кількох торговельних центрів столиці.
- 8 січня правоохоронці та вибухотехніки перевірили усі торговельні центри Києва через анонімне повідомлення про мінування. 1 січня вони провели перевірку у столичних школах.
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