Чергове "замінування": поліція перевіряє інформацію про вибухівку у школах Києва

Столичні правоохоронці перевіряють інформацію про нібито замінування шкіл Києва, яка надійшла 21 січня.

Про це Суспільному повідомили у пресслужбі Нацполіції Києва.

"Надійшло повідомлення про замінування закладів освіти", — зазначили у поліції.

Як зазначили правоохоронці, вони отримали інформацію про замінування у першій половині дня 21 січня.

20 січня невідомий надіслав повідомлення у call-центр Служби безпеки про "замінування" будівлі Офісу президента у Києві на вулиці Банковій, 11. Поліція провела перевірку, небезпечних предметів не було виявлено.

У Службі безпеки Суспільному розповіли, що протягом 2021 року зафіксували більш як 1100 завідомо неправдивих повідомлень про замінування адмінбудівель та інших об’єктів на території України. При цьому від початку 2022-го правоохоронці отримали вже майже 200 подібних повідомлень.

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