"Окупованому Донбасу загрожує фактична інкорпорація в Росію" — Боррель

У Європейському союзі побоюються "фактичної інтеграції" ОРДЛО до складу Росії. Про це 17 січня у Страсбурзі заявив верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель, передає Euractiv.

"Говорячи про непідконтрольні Києву регіони на Сході України я, спостерігаючи це все, маю все більші побоювання, що контрольовані бойовиками міста стають все більш ближчими до Москви та все більше віддаляються від Києва", — заявив Боррель на засідання Європарламенту.

Під час свого візиту в Україну Боррель побував на КПВВ "Станиця Луганська" та спілкувався із прикордонниками, оглянувши, які там створені умови для військовослужбовців.

У Страсбурзі Боррель зазначив, що у ці дні масштабне нарощування російських військ на українському кордоні викликає серйозні побоювання на Заході.

Боррель заявив у 17 січня, що "повномасштабний" напад Росії на Україну "не є найімовірнішим сценарієм". Проте існують й "інші можливі загрози, наприклад кібератаки".

Дипломат також знову попередив Москву про наслідки військової агресії проти України.

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