"Окупованому Донбасу загрожує фактична інкорпорація в Росію" — Боррель

У Європейському союзі побоюються "фактичної інтеграції" ОРДЛО до складу Росії. Про це 17 січня у Страсбурзі заявив верховний представник ЄС із закордонних справ та політики безпеки Жозеп Боррель, передає Euractiv.
"Говорячи про непідконтрольні Києву регіони на Сході України я, спостерігаючи це все, маю все більші побоювання, що контрольовані бойовиками міста стають все більш ближчими до Москви та все більше віддаляються від Києва", — заявив Боррель на засідання Європарламенту.
Під час свого візиту в Україну Боррель побував на КПВВ "Станиця Луганська" та спілкувався із прикордонниками, оглянувши, які там створені умови для військовослужбовців.
У Страсбурзі Боррель зазначив, що у ці дні масштабне нарощування російських військ на українському кордоні викликає серйозні побоювання на Заході.
Боррель заявив у 17 січня, що "повномасштабний" напад Росії на Україну "не є найімовірнішим сценарієм". Проте існують й "інші можливі загрози, наприклад кібератаки".
Дипломат також знову попередив Москву про наслідки військової агресії проти України.
Що відомо
- За даними американської газети NYT, на початку року з Києва вивезли членів сімей дипломатів Російської Федерації. Серед можливих мотивів евакуації можуть бути: підготовка до нападу, частина пропаганди або ж психологічного впливу.
- Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, який минулого тижня взяв участь у засіданні Військового комітету НАТО, не готовий нині сказати, зменшилася військова напруга довкола України чи ні.
- Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що для обговорення російсько-українських відносин не потрібно залучати США. Він при цьому зазначив, що Росія не є стороною конфлікту на Донбасі, тому не бачить спільних тем для обговорення у запропонованому президентом Україні форматі США-Україна-Росія.
- Увечері 9 грудня президент США Джо Байден провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським. Сталося це через два дні після онлайнової зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним. Зеленський і Байден обговорили врегулювання ситуації на Донбасі, питання членства України в НАТО, а також "Північний потік-2".
- На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною, однак тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня-на початку лютого 2022 року.
- У січні 2022 відбулася низка зустрічей представників України, РФ, НАТО і США, на тлі численних повідомлень про скупчення військ РФ на кордоні з Україною. У Женеві 10 січня завершилися перемовини між делегаціями США та Росії щодо стратегічної стабільності, зокрема так званих гарантій безпеки, запропонованих Москвою. 12 січня відбулося засідання Ради Росія-НАТО, а 13-го — обговорення в межах ради постійних представників ОБСЄ.
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