Сенат США провалив голосування за перший законопроєкт про санкції проти російського газопроводу "Північний потік-2". Усього таких документів у Вашингтоні три. Головна відмінність — в умовах запровадження санкцій: вводити їх просто зараз чи чекати можливого вторгнення РФ в Україну.

Про це Суспільному розповіли сенатори - члени делегації двох партій Кевін Крамер, Джин Шагін та Роб Портман.

"Я думаю, ми маємо бути чіткими у тому, що агресор тут Росія. Їхнє розміщення на українських кордонах більш як 100 тисяч військових. Це справді нав'язування несвободи. Вони агресори. Ми тут, щоб показати, що ми з Україною, і з українцями. Це делегація з обох партій, що показує об'єднану позицію США, коли питання стосується цього конфлікту. НАТО — це не проблема, НАТО — це рішення. У цьому випадку проблема — це Росія", — заявив сенатор-республіканець Кевін Крамер.

Він також зазначив, що на випадок посилення агресії з боку РФ проти України США продовжують працювати над пакетами санкцій, а також нагадав, що нещодавно ухвалений Закон про національну оборону передбачив надання Києву 300 мільйонів доларів допомоги.

Окрім того, сенатор зазначив, що Вашингтон продовжує роботу над законопроєктом про санкції проти "Північного потоку-2", який можна вважати серйозною проблемою для значної частини Європи.

"Я завжди вважав, що Північний потік 2 — це справді дуже погана ідея з низки причин. Не останньою з яких є те, що це справді створює більш серйозну проблему для більшої частини Європи. І тому що енергетична безпека — це національна безпека", — відзначив республіканець.

Нещодавно демократи заблокували перший законопроєкт про санкції проти газопроводу. Тепер законодавці розглядають інший. Однак, за словами Крамера, це сталося через різні погляди на загальний вигляд документу, а не на питання санкцій.

Перший законопроєкт пропонував негайно вводити санкції проти компанії, яка будує Північний потік. Другий вимагає, що санкції запрацюють, якщо Росія вторгнеться. Обґрунтування цього таке: загроза цього вторгнення у поєднанні з санкціями, дають нам певні важелі впливу на Росію. Особисто я вважаю, що ми повинні були зупинити будівництво Північного Потоку-2 давно, щоб Володимир Путін ніколи не мав важелів впливу на Європу, контролюючи таку велику частину їх енергопостачання", — пояснив сенатор.

Перший законопроєкт заблокувала Демократична партія. Як зазначила сенаторка від Демократичної партії Джин Шагін, політики не хочуть створити ситуацію, в якій Путіну "буде нічого втрачати".

"Водночас ми не хочемо робити нічого, що може віддалити нас та наших союзників. У нас також є новий уряд Німеччини, і ми повинні дозволити їм призупинити сертифікацію трубопроводу. Ми маємо дозволити цьому розігратися. Але передусім нам треба разом протистояти потенційній російської агресії", — додала політикиня.

Як наголосив сенатор від республіканців Рот Портман, різниця поглядів на законопроєкт про санкції полягає тільки у питанні "чи розумно було відмовитися від санкцій і зберегти “Північний потік-2” як важелі впливу на випадок, якщо президент Путін зробить жахливу помилку і вторгнеться в Україну, чи краще ввести санкції зараз", однак це не означає підтримку російського газопроводу.

"Це шкодить Україні. Плата за транзит не отримується, якщо газ не йде через Україну,і він не стає більш доступним для українського народу. Але це також погана ідея, оскільки це робить Європу ще більш залежною від російського газу, який, до речі, також є більш брудним газом. Він на 40% брудніший, порівняно з природним газом у Сполучених Штатах або іншим зрідженим природним газом, який могла б отримати Європа", — розповів політик.

Окрім того сенатор відзначив, що продовження діалогу у різних форматах є позитивом з точки зори можливого розв'язання проблеми.

"У вас є Нормандський формат, куди залучені Німеччина та Франція. США, звісно, безпосередньо залучені до дискусій з Росією. Є також дискусії Росія-НАТО, також є дискусії у межах ОБСЄ. Тому я вважаю, що дискусії – це добре. Думаю, що ми повинні поговорити. Це має бути прозорим. Але суть в тому, що агресором є Росія. І США не зацікавлені в порушенні територіальної цілісності Росії. Справа не в цьому. Питання в тому, чи вільний світ збирається твердо стояти і бути єдиним, у той час, як Росія намагається дестабілізувати вільну незалежну суверенну Україну", — заявив Портман.

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