Головнокомандувач Збройних Сил України генерал-лейтенант Валерій Залужний, який минулого тижня взяв участь у засіданні Військового комітету НАТО, не готовий нині сказати, зменшилася військова напруга довкола України чи ні. Про це Залужний розповів у інтерв'ю Укрінформу за підсумками зустрічі з військовими Альянсу у Брюсселі.

“Розвідувальні дані кажуть, що жодного руху там не відбулося, ми не побачили зменшення російської військової присутності на наших кордонах”, — сказав головнокомандувач ЗСУ.

Голова Міністерства закордонних справ Росії Сергій Лавров 14 січня під час щорічної пресконференції заявив, що Росія готується до "лютого розвитку подій" в очікуванні "гарантій безпеки" від НАТО, які передбачають, зокрема, нерозширення Альянсу.

"Ми очікуємо відповіді від наших колег, письмових, покладених на папір, як це зробили ми, ну а тим часом звичайно продовжимо роботу над тим, щоб ми були готові на випадок лютого розвитку подій", — сказав тоді голова російського зовнішньополітичного відомства.

Що відомо

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