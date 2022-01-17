Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що для обговорення російсько-українських відносин не потрібно залучати США. Він при цьому зазначив, що Росія не є стороною конфлікту на Донбасі, тому не бачить спільних тем для обговорення у запропонованому президентом Україні форматі США-Україна-Росія.

Про це повідомляє російське федеральне видання ТАСС.

"Навіщо (залучати – ред.) Сполучені Штати, щоб обговорювати двосторонні російсько-українські відносини, коли вони цілком і повністю зараз індексовані на хід виконання Мінських домовленостей, тобто, точніше, на відсутність ходу? Не думаю, що для цього потрібні Сполучені Штати Америки", — заявив Пєсков.

Він додав, що лише влада України хоче обговорювати на такому саміті, зазначивши, якщо мова йтиме про Донбас, то Росія нібито не є стороною цього конфлікту.

"Там питання — щодо Донбасу чи не щодо Донбасу. Якщо я правильно пам'ятаю, не було жодного уточнення, про що пропонується поговорити у складі трьох... Росія не є стороною цього конфлікту", — підсумував прессекретар Путіна.

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