Росія вивозить свій дипломатичний корпус з України. NYT назвало три причини

За даними американської газети, на початку року з Києва вивезли членів сімей дипломатів Російської Федерації. Серед можливих мотивів евакуації можуть бути: підготовка до нападу, частина пропаганди або ж психологічного впливу, пише The New York Times із посиланням на свої джерела.
Серед можливих причин видання виділяє три, із посиланням на думку високопосадовців у Києві та Вашингтоні: пропаганду, підготовку до можливого вторгнення або ж такий психологічний трюк.
За даними видання, 5 січня Україну на автобусах покинули 18 громадян РФ — переважно діти та дружини російських дипломатів. За інформацією із джерел в СБУ, ці людди поїхали до Москви.
Як повідомили в СБУ виданню, у ці дні очікується від'їзд ще 30 осіб з посольства в Києві та львівського консульства. Наголошується, що дипломатам РФ, що перебувають в Україні, нібито наказано готуватися до від'їзду. Про ці дії відомо і Вашингтону.
Як кажуть офіційні особи у Вашингтоні, Путін ще не ухвалив остаточного рішення про нове вторгнення в Україну.
Що відомо
- Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, який минулого тижня взяв участь у засіданні Військового комітету НАТО, не готовий нині сказати, зменшилася військова напруга довкола України чи ні.
- Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що для обговорення російсько-українських відносин не потрібно залучати США. Він при цьому зазначив, що Росія не є стороною конфлікту на Донбасі, тому не бачить спільних тем для обговорення у запропонованому президентом Україні форматі США-Україна-Росія.
- 14 січня Україна запропонувала Сполученим Штатам провести тристоронню зустріч за участі президентів України, США та Росії.
- У грудні 2021 року Зеленський зазначив, що наразі обговорюються "різні формати зустрічей" для вирішення війни на Донбасі. Він сказав, що готовий зустрітися з представниками Росії "в будь-якому форматі". У разі необхідності Зеленський буде напряму телефонувати Володимиру Путіну, але зараз розмову не ініціює жодна зі сторін.
- Увечері 9 грудня президент США Джо Байден провів телефонну розмову з Володимиром Зеленським. Сталося це через два дні після онлайнової зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним. Зеленський і Байден обговорили врегулювання ситуації на Донбасі, питання членства України в НАТО, а також "Північний потік-2".
- На початку листопада 2021-го американські ЗМІ повідомили про скупчення російської техніки на кордоні з Україною, однак тоді у Міноборони та РНБО заперечили цю інформацію. 21 листопада голова української розвідки заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів з Україною понад 92 тисячі військовослужбовців і готується до нападу до кінця січня-на початку лютого 2022 року.
- У січні 2022 відбулася низка зустрічей представників України, РФ, НАТО і США, на тлі численних повідомлень про скупчення військ РФ на кордоні з Україною. У Женеві 10 січня завершилися перемовини між делегаціями США та Росії щодо стратегічної стабільності, зокрема так званих гарантій безпеки, запропонованих Москвою. 12 січня відбулося засідання Ради Росія-НАТО, а 13-го — обговорення в межах ради постійних представників ОБСЄ.
Читайте також
Чому США провалили санкції по Північному потоку і що буде далі. Відповідають сенатори
Росія не зможе довго утримувати війська у бойовій готовності — військовий експерт США
Підписуйтесь на розсилку Суспільного – головні новини та тексти тижня в одному листі.
Читайте нас у Telegram: головні новини України та світу
Станьте частиною Суспільного: повідомляйте про важливі події з життя вашого міста чи селища. Надсилайте свої фото, відео та новини і ми опублікуємо їх на діджитал-платформах Суспільного. Пишіть нам на пошту: [email protected]. Користувачі акаунтів Google можуть заповнити форму тут. Ваші історії важливі для нас!