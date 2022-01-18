Росія вивозить свій дипломатичний корпус з України. NYT назвало три причини

За даними американської газети, на початку року з Києва вивезли членів сімей дипломатів Російської Федерації. Серед можливих мотивів евакуації можуть бути: підготовка до нападу, частина пропаганди або ж психологічного впливу, пише The New York Times із посиланням на свої джерела.

Серед можливих причин видання виділяє три, із посиланням на думку високопосадовців у Києві та Вашингтоні: пропаганду, підготовку до можливого вторгнення або ж такий психологічний трюк.

За даними видання, 5 січня Україну на автобусах покинули 18 громадян РФ — переважно діти та дружини російських дипломатів. За інформацією із джерел в СБУ, ці людди поїхали до Москви.

Як повідомили в СБУ виданню, у ці дні очікується від'їзд ще 30 осіб з посольства в Києві та львівського консульства. Наголошується, що дипломатам РФ, що перебувають в Україні, нібито наказано готуватися до від'їзду. Про ці дії відомо і Вашингтону.

Як кажуть офіційні особи у Вашингтоні, Путін ще не ухвалив остаточного рішення про нове вторгнення в Україну.

Що відомо

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