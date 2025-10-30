Ердоган розкритикував Мерца за ігнорування "геноциду" Ізраїлю у Газі

Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган розкритикував Німеччину за те, що, за його словами, вона ігнорує "геноцид" і напади Ізраїлю на Сектор Гази.

Про це він заявив на спільній пресконференції з канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом в Анкарі 30 жовтня, передає Reuters.

Мерц заявив, що Німеччина підтримувала Ізраїль з моменту нападу ХАМАС 7 жовтня 2023 року, і що він вважає, що Ізраїль скористався своїм правом на самооборону.

"Щоб уникнути незліченних непотрібних жертв, знадобилося б лише одне рішення. ХАМАС мав би раніше звільнити заручників і скласти зброю", – сказав він, додавши, що сподівається, що війна добігає кінця завдяки угоді про припинення вогню, укладеній за посередництва США та підтриманій Туреччиною.

Ердоган у відповідь наголосив, що ХАМАС не має такої зброї як Ізраїль, і яку ізраїльська армія використовує для ударів по Газі.

"У ХАМАС немає бомб чи ядерної зброї, але Ізраїль має все це і використовує цю зброю для ударів по Газі, наприклад, знову бомбами минулої ночі. Хіба ви, як Німеччина, цього не бачите? Вони не тільки атакують Газу, але й завжди прагнули підкорити Газу голодом і геноцидом, і це триває досі", — сказав Ердоган.

Reuters зазначає, що відкрита публічна суперечка між політиками виникла під час першого візиту Мерца до Туреччини після вступу на посаду.

Мерц критикував дії Ізраїлю в Газі, а цього року Німеччина призупинила експорт військової техніки туди, посилаючись на погіршення гуманітарної ситуації.

Однак він не підтримував звинувачень у геноциді, стверджуючи, що критика Ізраїлю не повинна ставати приводом для антисемітизму.

16 вересня незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування окупованої палестинської території визнала, що Ізраїль вчинив геноцид проти палестинців у Секторі Гази.

Яка зараз ситуація на Близькому Сході

10 серпня Ізраїль розпочав наступальну операцію у Секторі Гази задля контролю над містом Газа. Спочатку уряд Ізраїлю та армія Ізраїлю повідомляли, що не збираються "окуповувати" Газу, а контроль необхідний для звільнення заручників після подій 7 жовтня 2023 року. 15 вересня ізраїльські військові розпочали наземне вторгнення в місто Газа. У місто ввійшли танки.

На початку вересня Генасамблея ООН ухвалила Декларацію Нью-Йорка про створення "двох держав" для миру на Близькому Сході. Фактично це показує, що Генасамблея ООН проголосувала за підтримку уряду Палестини, вільного від ХАМАС.

Наприкінці вересня 2025 року Білий дім представив план із 20 пунктів, який на першому етапі передбачає негайне припинення бойових дій у Секторі Гази та звільнення заручників.

9 жовтня ХАМАС підтвердив досягнення угоди з Ізраїлем та оголосив про завершення війни в анклаві.

13 жовтня, у Шарм-еш-Шейху відбувся міжнародний саміт під назвою "Саміт миру в Шарм-ель-Шейху". Під час саміту лідери США, Катару, Туреччини та Єгипту підписали угоду про припинення вогню у Секторі Гази. ХАМАС та Ізраїль не брали участі в підписанні угоди.

Того ж дня стало відомо, що ХАМАС у два етапи звільнив 20 ізраїльських заручників: спочатку 7, а потім 13 людей. Таким чином, усі живі заручники Ізраїлю, яких утримувало угруповання, повернулися додому. Увечері 14 жовтня армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) в Секторі Гази отримала від Червоного Хреста ще чотири труни з тілами загиблих заручників.

Ізраїль повідомив про звільнення майже 2000 ув’язнених палестинців у межах обміну заручниками. Серед них — 250 засуджених за тероризм та 1718 людей, заарештованих під час війни в Газі.

15 жовтня бойове угруповання ХАМАС передало ізраїльській стороні ще дві труни з тілами загиблих у полоні заручників.

У ніч на 19 жовтня ХАМАС передав представникам Червоного Хреста тіла ще двох ізраїльських заручників.

19 жовтня Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) звинуватила угруповання ХАМАС в атаці на місто Рафах в Секторі Гази та заявила, що завдала ударів у відповідь. Бойовики заперечують, що порушували домовленості про припинення вогню.

Згодом у ЦАХАЛі заявили, що завдали повторних авіаударів по всій території анклаву. За твердженням військових, цілями ударів були склади зі зброєю, вогневі точки та інша інфраструктура для "терористичної діяльності". Також ізраїльська армія прозвітувала про знищення шести кілометрів підземних тунелів.

28 жовтня прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу наказав військовим негайно завдати "потужних ударів" по Сектору Гази у відповідь на неодноразові порушення режиму припинення вогню з боку ХАМАСу.

За даними підконтрольного ХАМАСу агентства цивільної оборони Гази, внаслідок нічних авіаударів на палестинській території загинули щонайменше 50 людей. Від ударів постраждали будинки та школи у місті Газа, Бейт-Лахії, аль-Бурейджі, Нусейраті та Хан Юнісі.