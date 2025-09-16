Комісія ООН визнала дії Ізраїлю в Газі геноцидом

Незалежна міжнародна комісія ООН з розслідування окупованої палестинської території визнала, що Ізраїль вчинив геноцид проти палестинців у Секторі Гази.

Про це йдеться у звіті Комісії ООН з розслідування окупованої території Палестини.

Комісія ООН розслідувала події 7 жовтня 2023 року та все інше, що відбулось після атаки представників угруповання ХАМАС на фестиваль в Ізраїлі та відповідь Ізраїлю у вигляді обстрілів та окупації Сектору Гази. Комісія дійшла висновку, що уряд та армія Ізраїлю вчинили чотири з п'яти актів геноциду, визначених Конвенцією 1948 року про запобігання злочину геноциду та покарання за нього.

Серед них це:

вбивство, заподіяння тяжкої тілесної чи психічної шкоди;

навмисне створення умов життя розрахованих на повне або часткове знищення палестинців;

вжиття заходів, спрямованих на запобігання народжуваності.

"Комісія вважає, що Ізраїль несе відповідальність за скоєння геноциду в Газі. Очевидно, що існує намір знищити палестинців у Газі за допомогою дій, які відповідають критеріям, викладеним у Конвенції про геноцид", — сказала голова Комісії Наві Піллей.

Заяви уряду Ізраїля та дії армії Ізраїля свідчать про те, що акти геноциду були скоєні з наміром знищити, повністю або частково, палестинців у секторі Газа як групу, йдеться у звіті Комісії ООН.

"Відповідальність за ці жахливі злочини лежить на найвищих ешелонах влади Ізраїлю, яка вже майже два роки організовує кампанію геноциду з конкретним наміром знищити палестинську групу в Газі. Комісія також вважає, що Ізраїль не зміг запобігти геноциду та покарати за нього, не розслідуючи акти геноциду та не притягуючи до відповідальності ймовірних винних", — повідомила Наві Піллей.

Встановлюючи геноцидний намір, Комісія застосувала стандарт "єдиного висновку", встановлений Міжнародним Судом ООН у справі Боснія проти Сербії. Комісія проаналізувала заяви, зроблені ізраїльською владою, і дійшла висновку, що ці заяви є прямим доказом геноцидного наміру.

Комісія також проаналізувала модель поведінки ізраїльської влади та ізраїльської армії в Газі, включаючи нав'язування голоду та нелюдських умов життя палестинцям у Газі, і встановила, що геноцидний намір був єдиним висновком, який можна було зробити з характеру їхніх операцій.

Комісія також дійшла висновку, що президент Ізраїлю Ісаак Герцог, прем'єр-міністр Беньямін Нетаньягу та ексміністр оборони Йоав Галлант підбурювали до геноциду, і що ізраїльська влада не вжила проти них заходів для покарання за це підбурювання.

Раніше стало відомо, що ізраїльські військові у понеділок, 15 вересня, розпочали наземне вторгнення в місто Газа. У місто ввійшли танки.

10 серпня Ізраїль розпочав наступальну операцію у Секторі Гази задля контролю над містом Газа. Спочатку уряд Ізраїлю та армія Ізраїлю повідомляли, що не збираються "окуповувати" Газу, а контроль необхідний для звільнення заручників після подій 7 жовтня 2023 року. Станом на 5 вересня Ізраїль заявляє, що контролює 40% міста Газа.

Палестинці покидають місто Газа через атаки Ізраїля. Армія Ізраїлю заявляє, що понад 250 тисяч людей покинуло місто. Сектор Гази знаходиться на вузькій ділянці на східному узбережжі Левантійського моря. З півдня Сектор має кордон з Єгиптом, зі сходу та півночі — оточений Ізраїлем.