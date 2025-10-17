Зеленський зустрівся з Трампом у Білому домі

Президент України Володимир Зеленський 17 жовтня прибув до Білого дому. Його зустрів американський лідер Дональд Трамп.

Зустріч транслювали в ефірі телеканалу Перший.

Раніше повідомлялося, що зустріч запланована на 20:00 за Києвом, проте президенти фактично зустрілися на пів години пізніше. Ця четверта зустріч президентів має пройти у форматі двостороннього обіду, а не в Овальному кабінеті.

Разом із Зеленським до Білого дому прибули й інші українські посадовців, зокрема, голова Офісу президента Андрій Єрмак та посолка України в США Ольга Стефанішина.

Поінформований співрозмовник Суспільного повідомив, що пріоритетними питаннями під час зустрічі будуть передача Україні далекобійних ракет Tomahawk, посилення ППО та енергетика. Також можуть обговорити можливу зустріч Зеленського з Путіним у Будапешті.

Підготовка до зустрічі Трампа і Зеленського

13 жовтня посолка України у США Ольга Стефанішина повідомила Суспільному, що Зеленський 17 жовтня відвідає США та зустрінеться з Трампом. Також про це розповіли й джерела Суспільного в Білому домі. Згодом Володимир Зеленський підтвердив цю інформацію.

Зустріч є продовженням розмов президентів 11 та 12 жовтня. Зеленський і Трамп обговорили російські атаки на енергетику України, озброєння для України та закупівлю зброї в межах угоди Mega Deal.

10 жовтня глава держави повідомив, що Україна готує угоду про закупівлю озброєння у США. Серед пріоритетів — системи протиповітряної оборони, артилерійська система HIMARS разом із модифікуванням для тактичних ракет ATACMS.

15 жовтня Зеленський заявив про підготовку до розмови з американським лідером: Україна вже виконала свою "домашню роботу", підготувавши військову та економічну частини порядку денного, і ця зустріч може суттєво вплинути на терміни завершення війни.