Україна запропонує США угоду щодо систем ППО та HIMARS — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що українська делегація вирушить до США для домовленостей про покупку американського озброєння. Серед пріоритетів — системи протиповітряної оборони, артилерійська система HIMARS разом з модифікуванням для тактичних ракет ATACMS.

Про це президент повідомив під час брифінгу 10 жовтня.

Домовленості входять в процес обговорення закупівлі Україною озброєння у США, який президент Зеленський назвав Mega Deal.

"Найголовніше в цій угоді — системи ППО. Ми готові це купувати, і ми готові задіяти різні види програм. PURL серед них. Також є двосторонні угоди. Партнери розуміють, що що потрібно виділяти гроші на системи ППО, перш за все американські, але і не тільки", — зауважив президент.

Зеленський повідомив, що українська делегація першочергово обговорюватиме закупівлю систем ППО Patriot, які Україна вже має на озброєнні.

"Ми отримуємо позитивні сигнали щодо вилучення коштів (російських заморожених активів — ред.). Там не саме вилучення, там інша схема через гарантії партнерів. Дуже хотілося щоб Велика Британія підключилась до програми PURL. У нас дуже сильні та хороші відносини", — повідомив президент.

Володимир Зеленський заявив, що Силам оборони України необхідна зброя не лише для захисту, а й для нанесення далекобійних ударів.

"Ви всі знаєте ці назви. Це HIMARS, ATACMS, TOMAHAWK. Ми не боїмося їх говорити, але не хочемо, щоб розмова про це затягнулась. Ми очікуємо на позитивну відповідь від США", — повідомив президент.

Раніше президент Володимир Зеленський анонсував візит української делегації до Сполучених Штатів. За його словами, триває підготовка і формується план зустрічей. До складу делегації увійдуть прем'єр-міністерка Юлія Свириденко, керівник Офісу президента Андрій Єрмак, а також уповноважений щодо санкційної політики Владислав Власюк.

Переговори зі США про "Томагавки"

6 жовтня Трамп заявив, що він "певною мірою" ухвалив рішення про постачання Україні далекобійних ракет "Томагавк". Він додав, що не хоче ескалації й перед остаточним рішенням хотів би дізнатися, для чого саме ці ракети будуть використані й куди їх скеровуватимуть.

Раніше віцепрезидент США Джей Ді Венс заявив, що у Вашингтоні обговорюють можливість постачання ракет Tomahawk Україні, проте остаточне рішення залишається за американським лідером Дональдом Трампом.

Перед тим американське медіа Axios заявляло, що президент України Володимир Зеленський під час зустрічі у вівторок на полях Генасамблеї ООН звернувся до президента Трампа з проханням надати Україні ракети "Томагавк".

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга повідомив, що президент Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп обговорювали зняття будь-яких табу на постачання зброї Україні під час зустрічі на полях Генасамблеї ООН.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна має свою далекобійну зброю для відповідей на атаки Росії. Так він прокоментував заяви у медіа щодо запиту України до президента США Трампа передати ракети "Томагавк".