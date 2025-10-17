Українська делегація на зустріч з американським лідером Дональдом Трампом привезла мапи, на яких позначені вразливі місця російського оборонно-промислового комплексу.

Про це Суспільному повідомив співрозмовник в українській делегації.

Відомо, що разом із Зеленським до Білого дому прибули й інші українські посадовці, зокрема, голова Офісу президента Андрій Єрмак, секретар РНБО Рустем Умєров, міністерка енергетики Світлана Гринчук та посолка України в США Ольга Стефанішина.

За словами співрозмовника, на цих мапах детально позначені ключові об'єкти та слабкі місця російської військової економіки.

"На картах — больові точки російської оборонки та військової економіки, на які можна натиснути, щоб змусити Путіна припинити війну", — сказало джерело.

Президент України Володимир Зеленський 17 жовтня прибув до Білого дому. Разом з американським лідером Дональдом Трампом він обговорив ракети Tomahawk для України, можливу майбутні зустріч з Путіним та питання посилення ППО й енергетики.

Підготовка до зустрічі Трампа і Зеленського

13 жовтня посолка України у США Ольга Стефанішина повідомила Суспільному, що Зеленський 17 жовтня відвідає США та зустрінеться з Трампом. Також про це розповіли й джерела Суспільного в Білому домі. Згодом Володимир Зеленський підтвердив цю інформацію.

Зустріч є продовженням розмов президентів 11 та 12 жовтня. Зеленський і Трамп обговорили російські атаки на енергетику України, озброєння для України та закупівлю зброї в межах угоди Mega Deal.

10 жовтня глава держави повідомив, що Україна готує угоду про закупівлю озброєння у США. Серед пріоритетів — системи протиповітряної оборони, артилерійська система HIMARS разом із модифікуванням для тактичних ракет ATACMS.

15 жовтня Зеленський заявив про підготовку до розмови з американським лідером: Україна вже виконала свою "домашню роботу", підготувавши військову та економічну частини порядку денного, і ця зустріч може суттєво вплинути на терміни завершення війни.