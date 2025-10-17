Трамп підтвердив, що обговорюватиме із Зеленським ракети Tomahawk

Президент США Дональд Трамп заявив, що обговорить з українським президентом Володимиром Зеленським можливість надання Україні ракет Tomahawk або подібних систем для зрівняння військових можливостей з Росією.

Про це він повідомив під час спілкування із журналістами в Білому домі під час обіду з українською командою.

Відповідаючи на питання журналіста у Білому домі, чи розглядає він передачу таких ракет як спосіб підштовхнути Москву до переговорів, Трамп сказав: "Так, звичайно. Ми будемо про це говорити. Тому ми тут і зібралися".

На уточнююче питання, чи дозволить його адміністрація завдавати ударів цими ракетами вглиб російської території, президент США відповів, що це питання також буде предметом обговорення. Він також сказав, що США зацікавлені в українських дронах.

"Зараз у нас багато дронів. Ми робимо власно, але також купуємо дрони в інших. І вони (українці — ред.) роблять дуже хороші дрони. Війна за допомогою дронів дійсно вийшла на перший план за останні кілька років", — сказав Трамп.

Трамп заявив, що не знає, чи саме загроза надання Україні ракет Tomahawk змусила Путіна повернутися до переговорів, однак він вважає, що російський лідер "хоче укласти угоду". Трамп назвав Tomahawk "дуже небезпечною, неймовірною та однією з найточніших" озброєнь, але водночас попередив, що передача таких систем може призвести до значної ескалації та "багатьох поганих речей". Водночас американський лідер наголосив, що США також потребують цих ракет для власної оборони.

"Ми теж хочемо томагавки. Ми не хочемо віддавати те, що нам потрібно для захисту нашої країни", — сказав Трамп, додавши, що Сполучені Штати мають "найкращу армію у світі".

Президет Зеленський сказав, що Україна має тисячі дронів, але немає ракет Tomahawk та висловив думку щодо обміну закупівлею озброєнням.

"США мають Tomahawk та інші ракети, але вони можуть мати й наші дрони. Тому ми можемо працювати разом, ми можемо зміцнити американське виробництво", — сказав Зеленський.

Раніше поінформований співрозмовник Суспільного повідомив, що пріоритетними питаннями під час зустрічі будуть передача Україні далекобійних ракет Tomahawk, посилення ППО та енергетика. Також можуть обговорити можливу зустріч Зеленського з Путіним у Будапешті.

Підготовка до зустрічі Трампа і Зеленського

13 жовтня посолка України у США Ольга Стефанішина повідомила Суспільному, що Зеленський 17 жовтня відвідає США та зустрінеться з Трампом. Також про це розповіли й джерела Суспільного в Білому домі. Згодом Володимир Зеленський підтвердив цю інформацію.

Зустріч є продовженням розмов президентів 11 та 12 жовтня. Зеленський і Трамп обговорили російські атаки на енергетику України, озброєння для України та закупівлю зброї в межах угоди Mega Deal.

10 жовтня глава держави повідомив, що Україна готує угоду про закупівлю озброєння у США. Серед пріоритетів — системи протиповітряної оборони, артилерійська система HIMARS разом із модифікуванням для тактичних ракет ATACMS.

15 жовтня Зеленський заявив про підготовку до розмови з американським лідером: Україна вже виконала свою "домашню роботу", підготувавши військову та економічну частини порядку денного, і ця зустріч може суттєво вплинути на терміни завершення війни.