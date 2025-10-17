У Кошице відбувся третій раунд міжурядових консультацій між Україною та Словаччиною під керівництвом прем’єр-міністерки України Юлії Свириденко та прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо. Сторони обговорили євроінтеграційний шлях України, співпрацю в енергетичній сфері, економіці та обороні.

Після зустрічі глави урядів провели прессконференцію.

Роберт Фіцо підтвердив підтримку вступу України до ЄС, при цьому він зазначив, що Братислава зберігає негативну позицію щодо членства України в НАТО.

"Ми говорили про нашу негативну позицію, хоча ми поважаємо волю українського народу та українську політику щодо членства України в НАТО. З іншого боку, ми дуже чітко та переконливо кажемо "так" європейським амбіціям України", — сказав Фіцо.

За словами прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо, зусилля його країни зосереджені передусім на гуманітарній допомозі та практичній співпраці, тобто на підтримці людей у їхньому повсякденному житті. Він підкреслив, що це правильний шлях для розвитку двосторонніх відносин і зміцнення солідарності між країнами.

Словацька сторона також запропонувала Україні свій досвід у пенсійній системі, де другий рівень діє понад 20 років, а третій рівень уже функціонує. Фіцо зазначив, що порівняння з країнами, які скасували другий рівень, демонструє, що "Україна може отримати вигоду, ухваливши правильні рішення". Окремо він відзначив інтерес України до розвитку програми будівництва орендних квартир.

Фіцо наголосив на важливості спільної роботи в умовах енергетичних викликів та зазначив, що домовленості, досягнуті в Кошицях, відкривають простір для поглиблення двосторонніх відносин.

Юлія Свириденко під час виступу подякувала Словаччині за підтримку та фінансову допомогу Україні, зокрема 500 тисяч євро для відновлення енергетичної інфраструктури та додаткові кошти на захист цивільного населення. Прем’єр-міністерка підкреслила, що консультації дозволили досягти прогресу у взаємодії з енергетичної безпеки та практичної оборонної співпраці.

Юлія Свириденко повідомила про відкриття української державної школи в Братиславі, що дозволить дітям продовжувати навчання офлайн.

"Це стане вагомим внескому підтримку українських дітей у Словаччині, які знайшли її у вашій гостинній країні. Прихисток від російського агресора, який не буде втрачати зв'язок з своєю батьківщиною", — сказала Свириденко.

Свириденко повідомила, що підписано кілька двосторонніх документів, зокрема про співпрацю та обмін інформацією у сфері трудової еміграції, технічне та фінансове співробітництво, обмін приміщень для дипломатичних представництв та протокол до угоди про пункти пропуску.

"Ці домовленості дозволять забезпечити пішоходні переходи та підвищити модальність на кордоні між нашими державами", — зазначила прем’єр-міністерка.

Свириденко також наголосила на важливості залучення словацького бізнесу до відбудови України та зазначила, що наступний раунд міжурядових консультацій відбудеться на українській території.

Що відомо про попередні консультації

Попередні консультації між урядами України та Словаччини мали комплексний характер і були спрямовані на вирішення як стратегічних, так і практичних питань. Ключовою подією стали другі міжурядові консультації 7 жовтня 2024 року в Ужгороді. За їхніми підсумками було підписано чотири документи, включно зі Спільною декларацією, яка підтвердила підтримку суверенітету України та визначила пріоритети співпраці.

На цій зустрічі сторони досягли конкретних домовленостей у сферах оборони та інфраструктури. Зокрема, йшлося про збільшення виробництва снарядів для України на словацьких підприємствах та спільне виготовлення розминувальних машин. Також було узгоджено подальшу роботу над запуском прямого залізничного сполучення Київ — Кошице та модернізацією пункту пропуску "Ужгород — Вишнє Нємецьке" для збільшення його пропускної здатності.

Цим формальним переговорам передувала важлива зустріч прем'єр-міністрів 11 квітня 2024 року у словацькому місті Михайлівці. Її головною темою були торговельні відносини, а ключовим результатом — домовленість працювати над якнайшвидшим скасуванням односторонніх обмежень Словаччини на імпорт української аграрної продукції.