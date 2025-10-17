Президент США Дональд Трамп повідомив, що запланована зустріч із очільником Кремля Володимиром Путіним у Будапешті, найімовірніше, відбудеться у двосторонньому форматі, але президент України Володимир Зеленський "перебуватиме на зв’язку".

Про це американський лідер повідомив під час обіду із президентом України Володимиром Зеленським в Білому домі 17 жовтня.

"Ще не визначено, але я б сказав, що, найімовірніше, це буде двостороння зустріч, але ми будемо в контакті з президентом Зеленським. Між цими двома президентами багато негативних емоцій", — сказав Трамп.

17 жовтня близько 20.30 (за київським часом) Дональд Трамп та Володимир Зеленський зустрілися в Білому домі. Разом із главою держави прибули й інші українські посадовців, зокрема, голова Офісу президента Андрій Єрмак та посолка України в США Ольга Стефанішина.

Підготовка до зустрічі Трампа і Зеленського

13 жовтня посолка України у США Ольга Стефанішина повідомила Суспільному, що Зеленський 17 жовтня відвідає США та зустрінеться з Трампом. Також про це розповіли й джерела Суспільного в Білому домі. Згодом Володимир Зеленський підтвердив цю інформацію.

Зустріч є продовженням розмов президентів 11 та 12 жовтня. Зеленський і Трамп обговорили російські атаки на енергетику України, озброєння для України та закупівлю зброї в межах угоди Mega Deal.

10 жовтня глава держави повідомив, що Україна готує угоду про закупівлю озброєння у США. Серед пріоритетів — системи протиповітряної оборони, артилерійська система HIMARS разом із модифікуванням для тактичних ракет ATACMS.

15 жовтня Зеленський заявив про підготовку до розмови з американським лідером: Україна вже виконала свою "домашню роботу", підготувавши військову та економічну частини порядку денного, і ця зустріч може суттєво вплинути на терміни завершення війни.