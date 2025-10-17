Перейти до основного змісту
Зеленський відреагував на ідею будівництва тунелю між Росією та США
Зеленський відреагував на ідею будівництва тунелю між Росією та США

Юрій Свиридюк
Зеленський, Трамп
Президент України Володимир Зеленський зустрічається з президентом США Дональдом Трампом у Білому домі у Вашингтоні, округ Колумбія, США, 17 жовтня 2025 року. REUTERS/Jonathan Ernst

Президент США Дональд Трамп назвав "цікавою ідеєю" пропозицію збудувати тунель, що з'єднає Росію та американський штат Аляска, і заявив, що її потрібно обміркувати. Президент України Володимир Зеленський, натомість, висловився проти такої ініціативи.

Про це вони заявили під час спілкування з журналістами у Білому домі 17 жовтня.

Відповідаючи на запитання журналістів, Дональд Трамп сказав, що вперше почув про ідею тунелю між Росією та Аляскою.

"Цікава ідея. Потрібно буде обміркувати. Раніше я про це не чув", — зазначив Трамп.

Він додав, що нещодавно на Алясці збудували дорогу, яка відкриває доступ до корисних копалин, і США мають у цьому проєкті "непогану частку власності", оскільки зробили його можливим.

Після цього американський лідер запитав думку щодо ініціативи Москви у президента України Володимира Зеленського.

"Я не задоволений нею", — коротко відповів Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський 17 жовтня прибув до Білого дому. Разом з американським лідером Дональдом Трампом він обговорив ракети Tomahawk для України, можливу майбутні зустріч з Путіним та питання посилення ППО й енергетики.

Підготовка до зустрічі Трампа і Зеленського

13 жовтня посолка України у США Ольга Стефанішина повідомила Суспільному, що Зеленський 17 жовтня відвідає США та зустрінеться з Трампом. Також про це розповіли й джерела Суспільного в Білому домі. Згодом Володимир Зеленський підтвердив цю інформацію.

Зустріч є продовженням розмов президентів 11 та 12 жовтня. Зеленський і Трамп обговорили російські атаки на енергетику України, озброєння для України та закупівлю зброї в межах угоди Mega Deal.

10 жовтня глава держави повідомив, що Україна готує угоду про закупівлю озброєння у США. Серед пріоритетів — системи протиповітряної оборони, артилерійська система HIMARS разом із модифікуванням для тактичних ракет ATACMS.

15 жовтня Зеленський заявив про підготовку до розмови з американським лідером: Україна вже виконала свою "домашню роботу", підготувавши військову та економічну частини порядку денного, і ця зустріч може суттєво вплинути на терміни завершення війни.

