Зеленський відреагував на ідею будівництва тунелю між Росією та США

Президент США Дональд Трамп назвав "цікавою ідеєю" пропозицію збудувати тунель, що з'єднає Росію та американський штат Аляска, і заявив, що її потрібно обміркувати. Президент України Володимир Зеленський, натомість, висловився проти такої ініціативи.

Про це вони заявили під час спілкування з журналістами у Білому домі 17 жовтня.

Відповідаючи на запитання журналістів, Дональд Трамп сказав, що вперше почув про ідею тунелю між Росією та Аляскою.

"Цікава ідея. Потрібно буде обміркувати. Раніше я про це не чув", — зазначив Трамп.

Він додав, що нещодавно на Алясці збудували дорогу, яка відкриває доступ до корисних копалин, і США мають у цьому проєкті "непогану частку власності", оскільки зробили його можливим.

Після цього американський лідер запитав думку щодо ініціативи Москви у президента України Володимира Зеленського.

"Я не задоволений нею", — коротко відповів Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський 17 жовтня прибув до Білого дому. Разом з американським лідером Дональдом Трампом він обговорив ракети Tomahawk для України, можливу майбутні зустріч з Путіним та питання посилення ППО й енергетики.

Підготовка до зустрічі Трампа і Зеленського

13 жовтня посолка України у США Ольга Стефанішина повідомила Суспільному, що Зеленський 17 жовтня відвідає США та зустрінеться з Трампом. Також про це розповіли й джерела Суспільного в Білому домі. Згодом Володимир Зеленський підтвердив цю інформацію.

Зустріч є продовженням розмов президентів 11 та 12 жовтня. Зеленський і Трамп обговорили російські атаки на енергетику України, озброєння для України та закупівлю зброї в межах угоди Mega Deal.

10 жовтня глава держави повідомив, що Україна готує угоду про закупівлю озброєння у США. Серед пріоритетів — системи протиповітряної оборони, артилерійська система HIMARS разом із модифікуванням для тактичних ракет ATACMS.

15 жовтня Зеленський заявив про підготовку до розмови з американським лідером: Україна вже виконала свою "домашню роботу", підготувавши військову та економічну частини порядку денного, і ця зустріч може суттєво вплинути на терміни завершення війни.