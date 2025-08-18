Під час візиту президента Володимира Зеленського до Овального кабінету у Білому домі 18 серпня, де він зустрівся із лідером США Дональдом Трампом, один із журналістів Браян Ґленн відзначив, що той сьогодні у костюмі і йому це личить.

Про це стало відомо із трансляції зустрічі політиків.

"Передусім, президент Зеленський, я хочу відзначити, що ви маєте фантастичний вигляд у цьому костюмі", — сказав Ґленн і перепросив за те, що під час лютневої зустрічі українського та американського лідерів робив йому зауваження з приводу зовнішнього вигляду.

Своєю чергою Трамп заявив, що хотів сказати українському президенту такий самий комплімент.

"За що ти так тоді на нього (йдеться про Зеленського — ред.) напав?", — запитав жартома журналіста очільник Білого дому.

Сам Зеленський відреагував посмішкою, подякував, і зазначив, що пам'ятає цього репортера, відзначивши, сам Ґленн одягнений у той самий костюм.

"Бачите, я змінився, а ви — ні", — додав він.

Браян Ґленн — журналіст і активний прихильник руху MAGA, один із улюблених інтерв’юерів Трампа. Він перебуває у стосунках з конгресвумен Марджорі Тейлор Ґрін, яка послідовно виступає проти підтримки України.

28 лютого 2025 року під час попереднього візиту глави держави до Овального кабінету журналісти у нього запитували, коли він вдягатиме костюми на офіційні заходи і чи має взагалі таке вбрання. Тоді Зеленський відповів, що почне носити костюми, коли в Україні закінчиться війна.

Після саміту Трампа керівником РФ Володимиром Путіним на Алясці Зеленський 18 серпня прилетів до Вашингтона. Разом із ним туди прибули канцлер ФРН Фрідріх Мерц, італійська прем’єрка Джорджа Мелоні, президент Фінляндії Александр Стубб, президент Франції Емманюель Макрон, прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і генсек НАТО Марк Рютте.

Що відомо про зустріч Трампа й Путіна на Алясці

15 серпня на військовій базі Елмендорф-Річардсон в Анкориджі (штат Аляска, США) зустрілися президент США Дональд Трамп та лідер Кремля Володимир Путін. Вони обговорювали війну РФ проти України та низку двосторонніх питань.

Зустріч пройшла без участі Володимира Зеленського та європейських лідерів. Український президент вже назвав її "особистою перемогою Путіна", заявивши, що той не налаштований на мир, а хоче лише вийти з міжнародної ізоляції та відтермінувати санкції.

Лідери зустрілися у форматі "три на три". До Трампа долучилися держсекретар Марко Рубіо та спецпредставник США Стів Віткофф. З російської сторони — Путін, його помічник Юрій Ушаков та міністр закордонних справ Сергій Лавров.

Згодом лідери виступили із заявами. Трамп заявив, що "угоди немає, але досягнуто значного прогресу", та висловив бажання мати відносини з РФ після завершення війни. Путін повідомив, що Трамп намагається допомогти врегулювати українське питання, і висловив сподівання, що досягнута домовленість сприятиме миру.

Окрім того, були заплановані перемовини в розширеному складі делегацій США та РФ, проте їх скасували, пише Wall Street Journal. Лідери після зустрічі відразу покинули базу.