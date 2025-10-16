Трамп розпочав телефонні перемовини з Путіним напередодні зустрічі із Зеленським

Президент США Дональд Трамп сьогодні, 16 жовтня, розпочав телефонні перемовини з очільником Кремля Володимиром Путіним.

Про це американський лідер повідомив у соцмережі Truth Social.

За його словами, розмова триває вже певний час, і він планує оприлюднити її зміст після завершення діалогу – одночасно з главою Росії.

Напередодні видання Axios із посиланням на джерела повідомляло про заплановану розмову між американським і російським лідерами. Потім цю інформацію агентству Reuters підтвердив неназваний посадовець Білого дому.

Розмова Трампа з Путіним відбувається за день до того, як очільник Білого дому зустрінеться із президентом України Володимиром Зеленським у Вашингтоні.

Востаннє президент США говорив з лідером РФ майже два місяці тому – 18 серпня, коли в Білий дім приїхали низка європейських лідерів за підсумками саміту на Алясці.

14 жовтня він вкотре заявив, що розчарований Путіним, додавши, що під час зустрічі з Зеленським вони говоритимуть про зброю, в тому числі про ракети Tomahawk.

Підготовка до зустрічі Трампа і Зеленського

13 жовтня посолка України у США Ольга Стефанішина повідомила Суспільному, що Зеленський 17 жовтня відвідає США та зустрінеться з Трампом. Також про це розповіли й джерела Суспільного у Білому домі. Згодом Зеленський підтвердив цю інформацію.

Зустріч є продовженням розмов, які провели президенти 11 та 12 жовтня. Зеленський та Трамп обговорили російські атаки на енергетику України, озброєння для України та закупівлю зброї в межах угоди Mega Deal.

10 жовтня президент України Зеленський повідомив, що Україна готує угоду про закупівлю озброєння у США. Серед пріоритетів — системи протиповітряної оборони, артилерійська система HIMARS разом із модифікуванням для тактичних ракет ATACMS.

15 жовтня Зеленський заявив про підготовку до розмови з американським лідером: Україна вже виконала свою "домашню роботу", підготувавши військову та економічну частини порядку денного, і ця зустріч може суттєво вплинути на терміни завершення війни.