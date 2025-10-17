Перейти до основного змісту
Трамп анонсував зустріч із Сі для обговорення тарифів між країнами
Трамп анонсував зустріч із Сі для обговорення тарифів між країнами

Юрій Свиридюк
Президент США Дональд Трамп та лідер КНР Сі Цзіньпін під час зустрічі на полях саміту G-20 в Осаці, Японія, 29 червня 2019 року. AP/Susan Walsh

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп анонсував зустріч з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Вони планують обговорити мита між країнами.

Про це він повідомив в інтерв’ю Fox Business Network.

Дональд Трамп заявив, що запропоноване ним 100% мито на китайські товари не є довгостроковим заходом. Водночас він звинуватив Китай у тому, що той роками "обкрадав" США, зокрема за часів президентства Барака Обами.

"Вони (китайці — ред.) забрали наші гроші, але тепер все змінилося. Я маю на увазі, що у нас з Китаєм все добре. Я не знаю, що буде далі. Не можу сказати, але ми плануємо зустрітися у Південній Кореї з лідером Сі та іншими людьми", — сказав Трамп.

Станом на час публікації Китай не коментував інформацію щодо зустрічі лідерів.

Новина доповнюється та оновлюється...

