Трамп анонсував зустріч із Сі для обговорення тарифів між країнами

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп анонсував зустріч з китайським лідером Сі Цзіньпіном. Вони планують обговорити мита між країнами.

Про це він повідомив в інтерв’ю Fox Business Network.

Дональд Трамп заявив, що запропоноване ним 100% мито на китайські товари не є довгостроковим заходом. Водночас він звинуватив Китай у тому, що той роками "обкрадав" США, зокрема за часів президентства Барака Обами.

"Вони (китайці — ред.) забрали наші гроші, але тепер все змінилося. Я маю на увазі, що у нас з Китаєм все добре. Я не знаю, що буде далі. Не можу сказати, але ми плануємо зустрітися у Південній Кореї з лідером Сі та іншими людьми", — сказав Трамп.

Станом на час публікації Китай не коментував інформацію щодо зустрічі лідерів.

Новина доповнюється та оновлюється...