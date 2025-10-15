Наступна зустріч із Трампом може наблизити завершення війни — Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив про підготовку до зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, яка мложе "наблизити завершення війни".

Про це глава держави сказав у вечірньому зверненні 15 жовтня.

За його словами, Україна вже виконала свою "домашню роботу", підготувавши військову та економічну частини порядку денного, і ця зустріч може суттєво вплинути на терміни завершення війни.

"Порядок денний нашої зустрічі з Президентом Америки дуже змістовний, і я дякую всім, хто допомагає. Це реально може наблизити завершення війни", — зазначив глава держави.

Він підкреслив, що саме Сполучені Штати мають можливість "глобального впливу". За словами Зеленського, Україна робить усе можливе, щоб інші країни світу були на її боці в цій роботі.

Нині у Сполучених Штатах перебувають премʼєр-міністерка Юлія Свириденко, керівник Офісу президента Андрій Єрмак й інші урядовці та українська посолка Ольга Стефанішина.

За словами президентка у Вашингтоні урядовці почали зустрічі на відповідному рівні, готують основу для розмови з лідером Сполучених Штатів, а також з американськими оборонними компаніями, зокрема виробники протиповітряної оборони, а також з представниками енергетичних компаній.