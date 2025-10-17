Трамп допускає, що Путін навмисно "затягує час" у переговорах з Україною

Президент США Дональд Трамп припустив, що очільник Кремля Володимир Путін намагається навмисно "затягнути час" у питанні мирних переговорів з Україною.

Про це американський лідер повідомив під час обіду із президентом України Володимиром Зеленським в Білому домі 17 жовтня.

На запитання журналіста, чи не хвилює його, що Путін намагається виграти собі трохи часу, Трамп відповів:

"Все моє життя мною грали найкращі з них. І я вийшов з цього дуже добре. Тож це можливо — трохи часу, гаразд. Але я думаю, що я досить вправний у цих речах. Я думаю, що він (Путін — ред.) хоче укласти угоду. Я уклав вісім угод. Я укладу дев'яту", — сказав Трамп.

Він також підкреслив, що для успішних переговорів важливо, щоб президенти "розуміти один одного".

"Ми маємо сісти разом, маленькою групою людей, це мають бути 3 президенти разом. І все має бути легко, але буде легше якщо люди будуть розуміти один одного, подобатися один одному. Але зараз вони дистанціюються один від одного. Побачимо як це буде відбуватися", — додав американський президент.

17 жовтня близько 20.30 (за київським часом) Дональд Трамп та Володимир Зеленський зустрілися в Білому домі. Разом із главою держави прибули й інші українські посадовців, зокрема, голова Офісу президента Андрій Єрмак та посолка України в США Ольга Стефанішина.

Раніше поінформований співрозмовник Суспільного повідомив, що пріоритетними питаннями під час зустрічі будуть передача Україні далекобійних ракет Tomahawk, посилення ППО та енергетика. Також можуть обговорити можливу зустріч Зеленського з Путіним у Будапешті.

Підготовка до зустрічі Трампа і Зеленського

13 жовтня посолка України у США Ольга Стефанішина повідомила Суспільному, що Зеленський 17 жовтня відвідає США та зустрінеться з Трампом. Також про це розповіли й джерела Суспільного в Білому домі. Згодом Володимир Зеленський підтвердив цю інформацію.

Зустріч є продовженням розмов президентів 11 та 12 жовтня. Зеленський і Трамп обговорили російські атаки на енергетику України, озброєння для України та закупівлю зброї в межах угоди Mega Deal.

10 жовтня глава держави повідомив, що Україна готує угоду про закупівлю озброєння у США. Серед пріоритетів — системи протиповітряної оборони, артилерійська система HIMARS разом із модифікуванням для тактичних ракет ATACMS.

15 жовтня Зеленський заявив про підготовку до розмови з американським лідером: Україна вже виконала свою "домашню роботу", підготувавши військову та економічну частини порядку денного, і ця зустріч може суттєво вплинути на терміни завершення війни.