Зеленський відвідає США та зустрінеться з Трампом 17 жовтня

Президент США Володимир Зеленський 17 жовтня відвідає США та зустрінеться з президентом Дональдом Трампом.

Про це Суспільному повідомила посолка України у США Ольга Стефанішина.

"Посолка України Ольга Стефанішина підтверджує офіційне запрошення президента Трампа для президента України відвідати Сполучені Штати для зустрічі", — йдеться у повідомленні посольства України у США.

Джерела Суспільного у Білому Домі підтверджують запрошення Трампа до Білого Дому для Зеленського.

10 жовтня президент України Зеленський повідомив, що Україна готує угоду про закупівлю озброєння у США. Серед пріоритетів — системи протиповітряної оборони, артилерійська система HIMARS разом з модифікуванням для тактичних ракет ATACMS.

Тоді стало відомо, що українська делегація вирушить до США для проведення переговорів щодо угоди наступного тижня.