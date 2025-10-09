Європейський парламент (ЄП) ухвалив резолюцію, у якій рішуче засудив "безрозсудні та ескалаційні дії" Росії, спрямовані проти безпеки та інфраструктури країн-членів ЄС.

Про це йдеться на сайті Європарламенту 9 жовтня.

За резолюцію проголосували 469 депутатів, 97 були проти, 38 утрималися. Як зазначається у документі:

Росія несе повну відповідальність за порушення повітряного простору країн-членів ЄС та НАТО: Польщі, Естонії, Латвії, Литви та Румунії.

Засуджуються умисні вторгнення дронів, спрямовані на критичну інфраструктуру в Данії, Швеції та Норвегії.

Депутати ЄП вважають, що диверсійна та гібридна діяльність Росії рівнозначна державному тероризму.

У резолюції міститься заклик до скоординованих дій, посиленої оборони та санкцій для протидії цим загрозам. Основні вимоги Європарламенту:

Підвищити ефективність санкцій проти Росії, щоб підірвати її здатність вести війну проти України.

Поширити каральні заходи на держави, які сприяють Росії (Білорусь, Іран, Північна Корея), а також на китайські компанії, що постачають товари подвійного використання.

Створити справжній Європейський оборонний союз та посилити цивільно-військову координацію у сфері повітряного простору.

Посилити оборонну співпрацю з Україною, зокрема щодо технологій дронів та контрзаходів.

, зокрема щодо технологій дронів та контрзаходів. Вітається концепція "стіни ЄС з дронів" та ініціативи щодо посилення контролю на східному фланзі.

Депутати наголошують, що ЄС повинен продемонструвати рішучість і сигналізувати, що будь-яка країна, яка намагається порушити суверенітет держави-члена, негайно зіткнеться з відплатою.