Перейти до основного змісту
Європарламент засудив провокації Росії та закликав до посилення оборони і санкцій
ЄСРОСІЯСВІТПОЛІТИКА

Європарламент засудив провокації Росії та закликав до посилення оборони і санкцій

Юрій Свиридюк
Розмір шрифту
ЄП, Європарламент
Будівля Європейського парламенту в Брюсселі, Бельгія, 5 квітня 2025 року. Getty Images

Європейський парламент (ЄП) ухвалив резолюцію, у якій рішуче засудив "безрозсудні та ескалаційні дії" Росії, спрямовані проти безпеки та інфраструктури країн-членів ЄС.

Про це йдеться на сайті Європарламенту 9 жовтня.

За резолюцію проголосували 469 депутатів, 97 були проти, 38 утрималися. Як зазначається у документі:

  • Росія несе повну відповідальність за порушення повітряного простору країн-членів ЄС та НАТО: Польщі, Естонії, Латвії, Литви та Румунії.
  • Засуджуються умисні вторгнення дронів, спрямовані на критичну інфраструктуру в Данії, Швеції та Норвегії.
  • Депутати ЄП вважають, що диверсійна та гібридна діяльність Росії рівнозначна державному тероризму.

У резолюції міститься заклик до скоординованих дій, посиленої оборони та санкцій для протидії цим загрозам. Основні вимоги Європарламенту:

  • Підвищити ефективність санкцій проти Росії, щоб підірвати її здатність вести війну проти України.
  • Поширити каральні заходи на держави, які сприяють Росії (Білорусь, Іран, Північна Корея), а також на китайські компанії, що постачають товари подвійного використання.
  • Створити справжній Європейський оборонний союз та посилити цивільно-військову координацію у сфері повітряного простору.
  • Посилити оборонну співпрацю з Україною, зокрема щодо технологій дронів та контрзаходів.
  • Вітається концепція "стіни ЄС з дронів" та ініціативи щодо посилення контролю на східному фланзі.

Депутати наголошують, що ЄС повинен продемонструвати рішучість і сигналізувати, що будь-яка країна, яка намагається порушити суверенітет держави-члена, негайно зіткнеться з відплатою.

Топ дня
Вибір редакції
Дізнайтесь більше
На початок