Кабінет міністрів визначив порядок направлення військовослужбовців ЗСУ та Нацгвардії до спільного центру НАТО-Україна JATEC, що у польському місті Бидгощ.

Про це 1 жовтня повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

Він нагадав, що у межах JATEC відбувається обмін досвідом між Україною та Північноатлантичним альянсом.

Також, за його словами, у цій співпраці "досягається взаємосумісність між сторонами", а також напрацьовуються конкретні проєкти оборонного планування, ведення бойових дій та застосування технологій.

"Наразі JATEC вже реалізовує понад двадцять таких проєктів. Спрямування додаткового контингенту до спільного центру дозволить ще більше активізувати роботу та набути повних оперативних спроможностей в усьому спектрі взаємодії Україна-НАТО", — додав очільник Міноборони.

У липні 2025 року Міноборони та командування Альянсу з питань трансформації підписали технічну домовленість про український персонал у спільному центрі НАТО-Україна JATEC. Зокрема документ забезпечував можливість направлення українських військовослужбовців до цього центру.

Про JATEC і NSATU

У липні 2024 року на Вашингтонському саміті НАТО країни Альянсу ухвалили рішення про заснування НАТО з підтримки безпеки та підготовки для України (NSATU) для координації надання військового обладнання та навчання для України членами Альянсу та партнерами. Мета нової структури – поставити безпекову допомогу Україні на міцну основу, забезпечуючи посилену, передбачувану та узгоджену підтримку.

Також було вирішено створити Спільний центру аналізу, підготовки та навчання Україна-НАТО (JATEC) — важливого стовпа практичної співпраці, щоб визначити та застосувати уроки війни Росії проти України та підвищити оперативну сумісність України з НАТО.

У лютому 2025 року у польському місті Бидгощ офіційно відкрили центр JATEC.

Центр аналізує важливі уроки, отримані на полі бою в Україні та є першою цивільно-військовою організацією, спільно керованою НАТО та Україною. Її робота допоможе подальшому зміцненню оборонного сектору України, посиленню її стримування та оборони, а також досягненню повної оперативної сумісності з НАТО.