Мерц розкритикував Орбана за "зрив потреб ЄС у сфері безпеки" — Bloomberg

Канцлер Німеччини Фрідріх Мерц розкритикував премʼєр-міністра Угорщини Віктора Орбана за зрив обговорень потреб Євросоюзу у сфері безпеки під час зустрічі лідерів Європейського Союзу в Копенгагені 1 жовтня.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на власні джерела.

За даними видання, Фрідріх Мерц та Віктор Орбан посварилися під час зустрічі. Лідери країн-членів Євросоюзу обговорювали захист свого повітряного простору від російських дронових атак. Під час обговорення Фрідріх Мерц звинуватив Віктора Орбана у тому, що лідер Угорщини застосовує вето на запровадження санкцій ЄС проти Росії та "зриває сферу безпеки" ЄС.

Віктор Орбан особисто прокоментував зустріч лідерів країн-членів ЄС.

"Це був напружений, особливо захопливий європейський саміт", — повідомив Віктор Орбан угорським медіа.

Пресслужба уряду Німеччини не відповіла на запит Bloomberg щодо інциденту.

26 вересня стало відомо, що Євросоюз узгодив трискладовий підхід до захисту східного флангу — наземна, дронова та морська "стіни" — і визначив пріоритети для негайних дій: вдосконалене виявлення, відстеження та можливості перехоплення безпілотників.

Причина запровадження ініціативи "Стіна дронів" — російські атаки на повітряний простір країн ЄС.

Порушення Росією повітряного простору країн НАТО

У ніч на 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі. Тоді військові збили близько 4 з 19 безпілотників, повідомив премʼєр-міністр Дональд Туск. Відомо, що один із дронів пошкодив будинок і авто у Люблінському воєводстві, уламки знайшли в кількох селах. Того ж дня Польща активувала статтю 4 Договору НАТО для обговорення ситуації. Голова уряду заявив, що країна не запроваджуватиме додаткові обмеження через інцидент.

У Міноборони РФ заявили, що дрони, які атакували Україну, могли перетнути польський кордон, і висловили готовність до консультацій із Варшавою. Кремль залишив ситуацію без коментарів.

12 вересня генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив про початок операції "Східний вартовий" на східному фланзі Альянсу. Мета операції – "усунення конкретних загроз, пов’язаних із використанням безпілотників". Вона діятиме в Польщі та Румунії.

14 вересня президент Польщі Кароль Навроцький підписав резолюцію про перебування на території країни військових держав-членів НАТО у межах операції "Східний вартовий".

13 вересня у північних регіонах Румунії оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних дронів. О 18:12 у небо підняли два винищувачі F-16, які близько 19:00 перехопили російський безпілотник Shahed над Дунаєм. У Міноборони уточнили, що дрон не пролітав над населеними пунктами та не становив безпосередньої загрози для цивільного населення. На інцидент відреагував президент України Зеленський, заявивши, що російський дрон перебував над Румунією 50 хвилин.

19 вересня три російські винищувачі впродовж 12 хвилин перебували у повітряному просторі Естонії. Міністр закордонних справ країни Маргус Тсахкна назвав це "порушенням територіальної цілісності та принципів Статуту ООН, які зобов’язують утримуватися від загрози силою".

22 вересня у Нью-Йорку відбулось екстрене засідання Ради безпеки ООН через порушення літаками ПКС РФ повітряного простору Естонії. Там також був присутній очільник МЗС України Андрій Сибіга, який підкреслив, що подібні загрози потрібно негайно нейтралізовувати.

Крім того, вранці 23 вересня відбулося засідання Північноатлантичної ради відповідно до статті 4 Вашингтонського договору, щоб проконсультуватися та засудити порушення Росією повітряного простору Естонії 19 вересня.