У Норвегії на вихідних через дрони було порушене авіасполучення

У Норвегії через дрон увечері в неділю, 28 вересня, довелося розвернути літак, який летів з Осло до Бардуфосса. Крім того, в іншому регіоні країни через дрон літак перенаправили в альтернативний аеропорт.

Про це повідомляє NRK.

О 23:30 за місцевим часом авіакомпанія Norwegian підтвердила, що рейс з Осло до Бардуфосса в Трумсі був змушений розвернутися, оскільки аеропорт у Трумсі закрили через дрон.

“Літак, що летів з Осло до Бардуфосса, був змушений повернути назад через виявлення дрона”, — розповів прессекретар компанії Norwegian Ейвінда Хаммера Міхре.

Згідно з даними Flightradar, рейс компанії Norwegian розвернувся о 20:47. Але вже о 21:15 з аеропорту вилетів інший рейс.

Раніше в неділю дрони помітили приблизно за 800 кілометрів південніше. Це сталося у зоні заборони в аеропорту "Бреннейсунн" у Нурланді. Один літак перенаправили в альтернативний аеропорт, повідомила NRK прессекретарка компанії Avinor Кароліна Педерсен.

Норвезьке видання VG першим повідомило про цей випадок. Літак попросили зачекати на посадку. Він обрав посадку в іншому аеропорту, пише газета.

Зворотний рейс, який мав вилетіти ввечері з Бреннейсунна до Буде, також скасували, оскільки аеропорт був закритий.

У понеділок вранці поліція підтвердила, що в неділю вони бачили два дрони над "Бреннейсунном". Поліція Нурланда підтвердила, що над аеропортом "Бреннейсунн" ймовірно спостерігали безпілотник. В результаті аеропорт було закрито.

“Ми отримали повідомлення від Avinor про два дрони, і патруль на місці спостерігав те саме”, – розповів керівник операцій Томас Ярнес Коу з поліцейського округу Нурланда в інтерв’ю Brønnøysunds Avis у понеділок вранці.

Повідомлення про дрони надійшло до поліції близько 20:30 у неділю ввечері. Підозрюваних у цій справі немає.

У поліції є фотографії, на яких нібито видно можливі дрони, але вони були зроблені здалеку та мають низьку якість.

Керівник операцій також каже, що вони отримали багато повідомлень від місцевих жителів Буде про виявлення дронів, але вони виявилися хибними.

У суботу, 27 вересня, поліція вирішила посилити правила використання дронів навколо чотирьох аеропортів Нурланда через можливі спостереження дронів у головному аеропорту Ерланна.

Аеропорт"Бреннойсунн" був одним із них разом з аеропортами "Буде", "Евенес" і "Анденес".

Зону заборони розширили з п'яти до десяти кілометрів від аеропортів. Вона діє до понеділка, 12:00.

Прессекретарка Avinor Кароліна Педерсен розповіла, що вони мало що знають про дрони в Нурланні.

27 вересня стало відомо, що у Норвегії над військовою авіабазою Ерланд пролітали безпілотники.

Дрони літали над авіабазою протягом двох годин, а потім зникли.

Раніше прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що навесні та влітку цього року Росія тричі порушувала повітряний простір країни.

Після цього норвезька влада "безпосередньо та чітко" обговорила ці інциденти з російською владою "з метою зменшення ризику непорозумінь та ескалації".

22 вересня увечері в столиці Норвегії — Осло над військовим об’єктом фортеці Акерсгус помітили дрони. Пізніше поліція повідомила про затримання двох громадян Сінгапуру, яких підозрюють у причетності до інциденту.

Порушення Росією повітряного простору країн НАТО

У ніч на 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі. Тоді військові збили близько 4 з 19 безпілотників, повідомив премʼєр-міністр Дональд Туск. Відомо, що один із дронів пошкодив будинок і авто у Люблінському воєводстві, уламки знайшли в кількох селах. Того ж дня Польща активувала статтю 4 Договору НАТО для обговорення ситуації. Голова уряду заявив, що країна не запроваджуватиме додаткові обмеження через інцидент.

У Міноборони РФ заявили, що дрони, які атакували Україну, могли перетнути польський кордон, і висловили готовність до консультацій із Варшавою. Кремль залишив ситуацію без коментарів.

12 вересня генеральний секретар НАТО Марк Рютте повідомив про початок операції "Східний вартовий" на східному фланзі Альянсу. Мета операції – "усунення конкретних загроз, пов’язаних із використанням безпілотників". Вона діятиме в Польщі та Румунії.

14 вересня президент Польщі Кароль Навроцький підписав резолюцію про перебування на території країни військових держав-членів НАТО у межах операції "Східний вартовий".

13 вересня у північних регіонах Румунії оголосили повітряну тривогу через загрозу ударних дронів. О 18:12 у небо підняли два винищувачі F-16, які близько 19:00 перехопили російський безпілотник Shahed над Дунаєм. У Міноборони уточнили, що дрон не пролітав над населеними пунктами та не становив безпосередньої загрози для цивільного населення. На інцидент відреагував президент України Зеленський, заявивши, що російський дрон перебував над Румунією 50 хвилин.

19 вересня три російські винищувачі впродовж 12 хвилин перебували у повітряному просторі Естонії. Міністр закордонних справ країни Маргус Тсахкна назвав це "порушенням територіальної цілісності та принципів Статуту ООН, які зобов’язують утримуватися від загрози силою".

22 вересня у Нью-Йорку відбулось екстрене засідання Ради безпеки ООН через порушення літаками ПКС РФ повітряного простору Естонії. Там також був присутній очільник МЗС України Андрій Сибіга, який наголосив, що подібні загрози потрібно негайно нейтралізовувати.

Крім того, вранці 23 вересня відбулося засідання Північноатлантичної ради відповідно до статті 4 Вашингтонського договору, щоб проконсультуватися та засудити порушення Росією повітряного простору Естонії 19 вересня.