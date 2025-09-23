Росія тричі порушила повітряний простір Норвегії у 2025 році — премʼєр

Прем’єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре заявив, що навесні та влітку цього року Росія тричі порушувала повітряний простір країни.

Відповідна заява опублікована на сайті норвезького уряду, після сьогоднішнього засідання Північноатлантичної ради НАТО через порушення РФ повітряного простору Естонії.

"НАТО єдине у засудженні порушень Росією кордонів Естонії, Польщі та Румунії. Це безвідповідальна та неприйнятна поведінка на території союзників. Ці інциденти відбуваються в умовах і без того серйозної ситуації з безпекою", — сказав прем’єр-міністр.

За його словами, цьогоріч навесні та влітку РФ тричі порушувала повітряний простір Норвегії.

"Інциденти в Норвегії є менш масштабними, ніж порушення проти Естонії, Польщі та Румунії, як за місцем, так і за тривалістю. Проте ми ставимося до цих інцидентів дуже серйозно", — сказав Йонас Гар Стьоре.

Мова йде про інциденти, які сталися у квітні, липні та серпні 2025 року. Подібні випадки в повітряному просторі Норвегії не фіксували понад 10 років.

Зазначається, що 25 квітня російський винищувач Су-24 порушив повітряний простір Норвегії над морськими районами на північний схід від міста Варде, перебуваючи там протягом чотирьох хвилин. У тій самій місцевості 18 серпня стався подібний інцидент, коли літак РФ пробув у норвезькому повітряному просторі одну хвилину.

А 24 липня російський літак L410 Turbolet пролетів над безлюдною територією Норвегії вздовж кордону в східній частині району Фіннмарку, перебуваючи у повітряному просторі країни протягом трьох хвилин.

Після цього норвезька влада "безпосередньо та чітко" обговорила ці інциденти з російською владою "з метою зменшення ризику непорозумінь та ескалації".

"Ми звернулися до російської сторони з проханням пояснити порушення повітряного простору Норвегії. Навіть якщо це було повʼязане з навігаційними помилками, Росія, діючи з мінімальними правами на помилку, зобов'язана діяти в такий спосіб, щоб уникати непорозуміння і помилок. Якщо ж Росія свідомо порушує повітряний простір кількох країн, це є надзвичайно серйозним", — сказав міністр закордонних справ Норвегії Еспен Барт Ейде.

Нагадаємо, 22 вересня увечері в столиці Норвегії — Осло над військовим об’єктом фортеці Акерсгус помітили дрони. Пізніше поліція повідомила про затримання двох громадян Сінгапуру, яких підозрюють у причетності до інциденту.

Аеропорт Осло "Ґардермуен" у Норвегії повністю закрили після того, як над летовищем було зафіксовано кілька дронів. Спершу весь рух транспорту перенаправили на одну злітно-посадкову смугу. Втім, трохи більше ніж за годину в повітрі знову помітили дрон, після чого аеропорт закрили повністю.

Що передувало

19 вересня три російські МіГ-31 вторглися в повітряний простір Естонії на 12 хвилин. Міністерство закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного РФ в Естонії, щоб висловити йому протест і передати ноту. Глава естонського МЗС Маргус Цахкна зазначив, що це вже четверте порушення повітряного простору над країною з боку РФ. Уряд Естонії вирішив ініціювати консультації із союзниками відповідно до статті 4 Північноатлантичної угоди.

Міністерство оборони Росії згодом заявило, що його літаки здійснювали плановий переліт із Карелії на аеродром у Калінінградську область і не порушували повітряний простір країни Балтії.

Естонія заявила про скликання термінового засідання Ради Безпеки ООН — вперше за 34 роки членства країни в організації.