У столицях Данії та Норвегії помітили дрони: аеропорт Копенгагена закрито

22 вересня увечері поліція Данії та Норвегії повідомила про масштабні інциденти з дронами в Копенгагені та Осло.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на данську поліцію та видання Aftonbladet з посиланням на норвезький телеканал NRK.

Зазначається, що весь рух у найбільшому аеропорту Данії — — Каструп, що розміщений у Копенгагені, — було зупинено через появу дронів.

"(Аеропорт) наразі закритий для зльотів і посадок, оскільки в районі помічено 2–3 великі дрони. Термін відновлення роботи наразі невідомий", — йдеться у заяві поліції, опублікованій у соцмережі X.

Згідно з повідомленням FlightRadar у X, усі зльоти та посадки в аеропорту Копенгагена було призупинено через повідомлення про дрони. Щонайменше 15 рейсів перенаправили до інших аеропортів, йдеться у публікації.

Речник аеропорту підтвердив, що весь рух було зупинено, але від подальших коментарів відмовився.

Свідки розповідають, що пасажирські літаки змушені кружляти у повітрі в очікуванні дозволу на посадку.

Окрім того, близько 21:00 за місцевим часом аналогічна тривога виникла і в столиці Норвегії — Осло — над військовим об’єктом фортеці Акерсгус помітили дрони, які зафіксували військові. Поліція Норвегії повідомила про затримання двох громадян Сінгапуру.

Напередодні, 21 вересня, два німецькі винищувачі Eurofighter злетіли з авіабази для перехоплення російського розвідувального літака Іл-20М, який пролетів над Балтійським морем із вимкненими транспондерами.

Що передувало

19 вересня три російські МіГ-31 вторглися в повітряний простір Естонії на 12 хвилин. Міністерство закордонних справ Естонії викликало тимчасового повіреного РФ в Естонії, щоб висловити йому протест і передати ноту. Глава естонського МЗС Маргус Цахкна зазначив, що це вже четверте порушення повітряного простору над країною з боку РФ. Уряд Естонії вирішив ініціювати консультації із союзниками відповідно до статті 4 Північноатлантичної угоди.

Міністерство оборони Росії згодом заявило, що його літаки здійснювали плановий переліт з Карелії на аеродром у Калінінградську область і не порушували повітряний простір країни Балтії.

Естонія заявила про скликання термінового засідання Ради Безпеки ООН — вперше за 34 роки членства країни в організації.

Що відомо про порушення повітряного простору Польщі дронами РФ

У ніч на 10 вересня російські дрони порушили повітряний простір Польщі. Військові провели операцію з їхньої нейтралізації, вперше збивши цілі над країною. Прем'єр Дональд Туск поінформував генсека НАТО Марка Рютте та заявив, що Польща додаткових обмежень не запроваджуватиме.

Туск повідомив, що Польща збила близько 4 з 19 дронів, що порушили її повітряний простір. Один із дронів пошкодив дах будинку й авто у селі Вирики-Воля Люблінського воєводства, уламки інших знайшли в кількох населених пунктах.

Кремль відмовився від коментарів, проте у Міноборони заявили, що під час атаки на Україну в ніч на 10 вересня нібито використовували безпілотники з дальністю дії 700 кілометрів, які "нібито перетнули кордон із Польщею". Там висловили готовність провести консультації з Міноборони Польщі щодо цього інциденту.