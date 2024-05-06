НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
МЗС РФ "обґрунтувало" навчання з нестратегічної ядерної зброї в Росії
Ядерна зброяРОСІЯВторгнення Росії в УкраїнуМЗСВійнаПодії

МЗС РФ "обґрунтувало" навчання з нестратегічної ядерної зброї в Росії

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
МЗС Росії про навчання з нестратегічної ядерної зброї
Будівля Міністерства закордонних справ Росії. Фото: AP

Міністерство закордонних справ Росії ввечері 6 травня опублікувало заяву, де пояснює, що навчання щодо застосування нестратегічної ядерної зброї в РФ — це відповідь на постачання Заходом ATACMS та F-16 для Києва та заяви керівників, зокрема глави британського МЗС Девіда Кемерона, що Україна може завдавати ударів по території Росії. Також це відповідь на те, що США розгортає у світі системи РСМД, а Польща зверталась до Вашингтона по розміщення ядерної зброї.

Ці тези опубліковані в тексті заяви на сайті МЗС РФ.

"Цей захід (навчання з нестратегічної ядерної зброї — ред.) слід розглядати в контексті нещодавніх войовничих заяв західних офіційних осіб і вжитих низкою країн НАТО різких дестабілізаційних дій, спрямованих на нагнітання силового тиску на Російську Федерацію та створення додаткових загроз безпеці нашої країни в прив'язці до конфлікту в Україні та навколо неї. Йдеться насамперед про відкрито заявлену підтримку і надання прямого сприяння терористичним акціям проти Росії, здійснюваним київським режимом із використанням дедалі просунутішого озброєння, що передається Заходом", — пише пресслужба Міністерства.

Військові навчання із залученням частини сил і засобів ядерного стримування покликані "стати витверезним сигналом Заходу", щоби той "усвідомив катастрофічні наслідки" та припинив допомагати Україні. нібито цим самим втягуючись у пряму збройну конфронтацію з Росією.

За даними відомства, до навчань Росію спонукали такі факти:

  • заява міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Кемерона, що Україна має право бити одержаною від Британії зброєю по території РФ;
  • постачання Україні ракет ATACMS зі США;
  • розміщення Сполученими Штатами в різних регіонах світу наземних комплексів з ракетами середньої та меншої дальності (РСМД), які раніше були заборонені за Договором про РСМД;
  • постачання Україні найближчим часом літаків F-16, які, як написало російське відомство, можуть оснащуватися ядерною зброєю;
  • заяви Польщі про готовність розмістити в країні ядерну зброю (згодом генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в Альянсу немає планів щодо розширення числа країн-союзників з ядерною зброєю);
  • слова президента Франції Емманюеля Макрона про можливість розміщення військ НАТО в Україні.

Уранці 6 травня пресслужба Міноборони РФ повідомила, що президент Росії Володимир Путін доручив Генеральному штабу підготуватися до навчань щодо застосування нестратегічної ядерної зброї. Зазначається, що маневри пройдуть найближчим часом, до них також залучать авіацію та флот.

Топ дня
війна, ЗСУ
На фронті відбулося 87 бойових зіткнень — Генштаб
Путін
МЗС України закликало світ не визнавати президентство Путіна
У Криму спецпризначенці ГУР знищили російський катер &quot;Мангуст&quot;
У Криму спецпризначенці ГУР знищили російський катер "Мангуст"
У Криму спецпризначенці ГУР уразили морськими дронами швидкісний катер окупантів
У Криму спецпризначенці ГУР уразили морськими дронами швидкісний катер окупантів
РФ ударила по об’єкту "Укренерго" на Сумщині, у двох регіонах є обмеження
РФ ударила по об’єкту "Укренерго" на Сумщині, у двох регіонах є обмеження

Вибір редакції
проєкт Щоденники окупації
"Кажуть: їдьте з окупації! Ти попробуй ще виїхати". Як українці покидають захоплені РФ території та як повертаються туди
командир 93 ОМБр Холодний Яр Павло Паліса
"Чому людей треба змушувати захищати країну?". Командир 93-ї бригади Паліса — про фронт, нестачу людей і плани росіян
рятувальник в пожежній частині у Харкові
Сухі дні. Про що говорять харківські рятувальники, коли немає обстрілів
Жінка тягне тачку "кравчучку" у Херсоні
"Страшно, коли гупає дуже близько. Але ми вже і до цього звикли". Як в Херсон повертаються мешканці міста
Трамп в Манхеттенському кримінальному суді в Нью-Йорку 15 квітня 2024 року
Гроші за мовчання, штурм Капітолія, секретні документи. Які справи відкрили проти Трампа
Дізнайтесь більше
Володимир Путін
Росія планує військові навчання із застосування тактичної ядерної зброї
Тіла російських військових завантажують у вагони-рефрежератори
РФ втратила в Україні 465 тисяч військових і протягом 2 місяців рівень втрат зросте — британська розвідка
Польща
Туск не прийшов на зустріч до Дуди, на якій мали обговорити можливе розміщення ядерної зброї на території Польщі
Очільник Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаель Гроссі
Очільник МАГАТЕ вирушить до Ірану з візитом
На початок