МЗС РФ "обґрунтувало" навчання з нестратегічної ядерної зброї в Росії

Міністерство закордонних справ Росії ввечері 6 травня опублікувало заяву, де пояснює, що навчання щодо застосування нестратегічної ядерної зброї в РФ — це відповідь на постачання Заходом ATACMS та F-16 для Києва та заяви керівників, зокрема глави британського МЗС Девіда Кемерона, що Україна може завдавати ударів по території Росії. Також це відповідь на те, що США розгортає у світі системи РСМД, а Польща зверталась до Вашингтона по розміщення ядерної зброї.

Ці тези опубліковані в тексті заяви на сайті МЗС РФ.

"Цей захід (навчання з нестратегічної ядерної зброї — ред.) слід розглядати в контексті нещодавніх войовничих заяв західних офіційних осіб і вжитих низкою країн НАТО різких дестабілізаційних дій, спрямованих на нагнітання силового тиску на Російську Федерацію та створення додаткових загроз безпеці нашої країни в прив'язці до конфлікту в Україні та навколо неї. Йдеться насамперед про відкрито заявлену підтримку і надання прямого сприяння терористичним акціям проти Росії, здійснюваним київським режимом із використанням дедалі просунутішого озброєння, що передається Заходом", — пише пресслужба Міністерства.

Військові навчання із залученням частини сил і засобів ядерного стримування покликані "стати витверезним сигналом Заходу", щоби той "усвідомив катастрофічні наслідки" та припинив допомагати Україні. нібито цим самим втягуючись у пряму збройну конфронтацію з Росією.

За даними відомства, до навчань Росію спонукали такі факти:

заява міністра закордонних справ Великої Британії Девіда Кемерона, що Україна має право бити одержаною від Британії зброєю по території РФ;

постачання Україні ракет ATACMS зі США;

розміщення Сполученими Штатами в різних регіонах світу наземних комплексів з ракетами середньої та меншої дальності (РСМД), які раніше були заборонені за Договором про РСМД;

постачання Україні найближчим часом літаків F-16, які, як написало російське відомство, можуть оснащуватися ядерною зброєю;

заяви Польщі про готовність розмістити в країні ядерну зброю (згодом генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що в Альянсу немає планів щодо розширення числа країн-союзників з ядерною зброєю);

слова президента Франції Емманюеля Макрона про можливість розміщення військ НАТО в Україні.

Уранці 6 травня пресслужба Міноборони РФ повідомила, що президент Росії Володимир Путін доручив Генеральному штабу підготуватися до навчань щодо застосування нестратегічної ядерної зброї. Зазначається, що маневри пройдуть найближчим часом, до них також залучать авіацію та флот.