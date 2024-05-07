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ГУР МО про майбутні ядерні навчання РФ: "Ядерний шантаж — це постійна практика Кремля"
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ГУР МО про майбутні ядерні навчання РФ: "Ядерний шантаж — це постійна практика Кремля"

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Ракети, ядерна зброя
Ракети на пусковій установці. Getty Images

Заступник керівника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов коментуючи нещодавнє оголошення Росією ядерних навчань, заявив, що ядерний шантаж РФ – це постійна практика Кремля і нічого "нового" в цьому немає.

Про це Андрій Юсов сказав в ефірі "Радіо Свобода" (проєкт "Свобода.Ранок").

"Те, що мають, тим і брязкають (ядерною зброєю – ред.). Зрештою це постійна практика Кремля. Чогось нового особливо тут немає. Є вже офіційні заяви міжнародної спільноти з цього привожду. Що стосується ядерного шантажу, зрозуміло, це питання до вільного світу, до Заходу. Я думаю, що реакція буде адекватною і правильною", – сказав Юсов.

Він також зауважив, що важливіші нинішні події на полі бою.

"Є набагато цікавіші і важливіші речі – те, що відбувається безпосередньо на полі бою, там ворог так само продовжує реалізовувати й планувати заходи проти нашої державності", – сказав Юсов.

6 травня влада Росії заявила, що проведе військові навчання, які включатимуть відпрацювання розгортання тактичної ядерної зброї.

У МЗС РФ заявили, що ці навчання мають на меті охолодити "гарячі голови" на Заході, які Москва звинуватила в підштовхуванні до прямого військового зіткнення між НАТО та Росією.

Своєю чергою у Пентагоні зазначили, що не бачать змін у позиції стратегічних ядерних сил Росії, попри заяви Москви, яка планує навчання із застосуванням тактичної ядерної зброї.

Росія та США є найбільшими ядерними державами світу, володіючи понад 10 600 із 12 100 ядерних боєголовок у світі. Китай має третій за величиною ядерний арсенал, за ним йдуть Франція та Британія. За даними Федерації американських вчених, Росія має близько 1560 нестратегічних ядерних боєголовок, хоча точні цифри невідомі через відсутність прозорості.

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