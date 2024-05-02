Високопоставлений американський чиновник у четвер, 2 травня, закликав Китай і Росію погодитися із позицією Сполучених Штатів та інших країн, що тільки люди, а не штучний інтелект, будуть приймати рішення про розгортання ядерної зброї.

Про це пише Reuters.

Представник Державного департаменту США з питань контролю над озброєннями Пол Дін заявив на онлайнбрифінгу, що Вашингтон взяв на себе “чітке і тверде зобов'язання” щодо повного контролю над ядерною зброєю з боку людей. Він додав, що Франція і Велика Британія зробили те ж саме.

“Ми вітали би подібну заяву з боку Китаю і Російської Федерації», — сказав Дін, головний заступник помічника держсекретаря в Бюро з контролю над озброєннями, стримування і стабільності.

Він наголосив, що це надзвичайно важлива норма відповідальної поведінки.

“Ми вважаємо, що це те, що було б дуже бажаним в контексті P5”, — сказав він, маючи на увазі п'ятьох постійних членів Ради Безпеки ООН.

Зауваження Діна з'явилися на тлі намагань адміністрації президента США Джо Байдена поглибити окремі дискусії з Китаєм щодо політики ядерної зброї та розвитку штучного інтелекту.

Міністерство оборони Китаю наразі не відповіло на запит про коментар.

Як відзначає Reuters, питання поширення технологій штучного інтелекту виникло під час широких переговорів між держсекретарем США Ентоні Блінкеном і міністром закордонних справ Китаю Ван І в Пекіні 26 квітня.

Обидві сторони домовилися провести перші двосторонні переговори щодо штучного інтелекту в найближчі тижні, сказав тоді Блінкен. Він додав, що сторони обміняються думками про те, як найкраще управляти ризиками і безпекою, пов'язаними з цією технологією.

Зазначається, що в рамках нормалізації військових комунікацій офіційні особи США і Китаю в січні відновили обговорення ядерної зброї, але офіційних переговорів про контроль над озброєннями найближчим часом не очікується.

У лютому Китай, який розширює свій потенціал ядерної зброї, закликав найбільші ядерні держави спочатку першими укласти між собою договір про незастосування ядерної зброї.