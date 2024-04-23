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НАТО не планує розміщувати ядерну зброю у країнах-союзниках — Столтенберг
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НАТО не планує розміщувати ядерну зброю у країнах-союзниках — Столтенберг

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НАТО, ядерна зброя
Генеральний Секретар НАТО Єнс Столтенберг під час пресконференції, 14 червня, 2023 рік. Владислав Кравець/Суспільне

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг заявив, що у НАТО немає планів щодо розширення числа країн-союзників з ядерною зброєю.

Про це Єнс Столтенберг сказав під час пресконференції, передає The Guardian.

Відповідаючи на питання, чи ведуться в Альянсі переговори про розширення спільного використання ядерної зброї, генсек НАТО Столтенберг сказав, що "цього не планується".

22 квітня президент Польщі Анджей Дуда заявив, країна, яка є членом Альянсу, готова до розміщення ядерної зброї на своїй території, зокрема, на тлі мілітаризації Росією району Кенігсберг.

"Якщо наші союзники вирішать розгорнути ядерну зброю в межах обміну ядерною зброєю також на нашій території для зміцнення безпеки східного флангу НАТО, ми готові до цього. Ми є союзником у Північноатлантичному альянсі, і ми також маємо зобов’язання щодо цього, тобто ми просто реалізуємо спільну політику", — сказав Дуда.

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