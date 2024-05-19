Військовий аеродром "Кущевська" та Слов’янський НПЗ вразили дрони СБУ — джерела

Військовий аеродром "Кущевська" та Слов’янський НПЗ у Краснодарському краї РФ вразили дрони СБУ. При цьому по аеродрому СБУ відпрацювала спільно із Силами безпілотних систем ЗСУ, а по НПЗ відпрацювала лише СБУ.

Про це Суспільному повідомили джерела у спецслужбах.

“Цієї ночі перемогу боксера Олександра Усика святкувала не тільки вся Україна, але й військовий аеродром “Кущевська” та Слов’янський НПЗ у Краснодарському краї РФ”, — розповіло джерело.

За даними джерел, по аеродрому СБУ відпрацювала спільно із Силами безпілотних систем ЗСУ. Росіяни в соцмережах вночі скаржилися на серію вибухів, пожежу та те, що “взорвалі Кущовку нашу”.

За даними джерел, на цьому летовищі перебували десятки різних літаків, які атакують українські позиції на фронті: Су-34, Су-25, Су-27, МіГ-29.

Керівництво Слов’янського НПЗ заявило, що після кількох гучних прильотів завод зупинив свою роботу і вони зараз оцінюють збитки.

Це вже друга атака дронів СБУ на військовий аеродром “Кущевська” та Слов’янський НПЗ за останні три тижні.

Тоді на аеродромі було уражено кілька літаків, а на НПЗ влучили у ректифікаційну та атмосферну колони.

У ніч на 19 травня у російському місті Слов'янськ-на-Кубані Краснодарського краю 6 безпілотників упали на території нафтопереробного заводу. НПЗ призупинив роботу, повідомили у компанії.