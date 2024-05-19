Відключення світлаХарківщинаМобілізаціяВійнаІсторіїТОП РегіонівВідеоУсі новиниРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Військовий аеродром "Кущевська" та Слов’янський НПЗ вразили дрони СБУ — джерела
РОСІЯДронСБУВторгнення Росії в УкраїнуНАФТАПодіїСвітЗброя і технологіїВійна

Військовий аеродром "Кущевська" та Слов’янський НПЗ вразили дрони СБУ — джерела

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Військовий аеродром "Кущевська" та Слов’янський НПЗ вразили дрони СБУ — джерела
НПЗ у Слов'янську-на-Кубані "Слов'янськ ЕКО" в Краснодарському краї РФ. з сайту "Слов'янськ ЕКО"

Військовий аеродром "Кущевська" та Слов’янський НПЗ у Краснодарському краї РФ вразили дрони СБУ. При цьому по аеродрому СБУ відпрацювала спільно із Силами безпілотних систем ЗСУ, а по НПЗ відпрацювала лише СБУ.

Про це Суспільному повідомили джерела у спецслужбах.

“Цієї ночі перемогу боксера Олександра Усика святкувала не тільки вся Україна, але й військовий аеродром “Кущевська” та Слов’янський НПЗ у Краснодарському краї РФ”, — розповіло джерело.

За даними джерел, по аеродрому СБУ відпрацювала спільно із Силами безпілотних систем ЗСУ. Росіяни в соцмережах вночі скаржилися на серію вибухів, пожежу та те, що “взорвалі Кущовку нашу”.

За даними джерел, на цьому летовищі перебували десятки різних літаків, які атакують українські позиції на фронті: Су-34, Су-25, Су-27, МіГ-29.

Керівництво Слов’янського НПЗ заявило, що після кількох гучних прильотів завод зупинив свою роботу і вони зараз оцінюють збитки.

Це вже друга атака дронів СБУ на військовий аеродром “Кущевська” та Слов’янський НПЗ за останні три тижні.

Тоді на аеродромі було уражено кілька літаків, а на НПЗ влучили у ректифікаційну та атмосферну колони.

У ніч на 19 травня у російському місті Слов'янськ-на-Кубані Краснодарського краю 6 безпілотників упали на території нафтопереробного заводу. НПЗ призупинив роботу, повідомили у компанії.

Топ дня
Українські військові
Закон про мобілізацію набув чинності. Що змінилося для військовозобовʼязаних Важливо
Генштаб ЗСУ втрати ворога
На війні в Україні Росія втратила 1400 військових за добу — Генштаб
Повітряні Сили: вночі знищили всі 29 "шахедів"
Повітряні Сили: вночі знищили всі 29 "шахедів"
Президент Ірану Раїсі загинув після катастрофи вертольота, повідомляють державні агентства
В Ірані офіційно повідомили про загибель президента Раїсі після катастрофи вертольота Оновлюється
Блекаут 2024 року
Удар по Харкову, в усіх регіонах діятимуть відключення світла. 817 день війни. Онлайн

Вибір редакції
евакуація цивільних з Вовчанська на Харківщині
"Це наше рідне місто і наша особиста трагедія". Як поліцейські вивозять людей з Вовчанська
Станіслав Асєєв
"Після полону я боявся Донбасу" — Асєєв про страхи на фронті, службу в піхоті та негативний досвід в "учебці"
Amnesty International Вероніка Вельч
Нова голова українського Amnesty International — про повернення організації, ветеранів в команді й права під час війни
мінометники 225 батальйону боронять Часів Яр
"Завдання номер один — прикрити піхоту". Як мінометники 225-го батальйону воюють за Часів Яр
проєкт Щоденники окупації
"Кажуть: їдьте з окупації! Ти попробуй ще виїхати". Як українці покидають захоплені РФ території та як повертаються туди
Дізнайтесь більше
Віталій Масненко
Культ Сталіна та чому історія повторюється: розмова з черкаським істориком. СУСПІЛЬНЕ | ІНТЕРВ'Ю
ГУР атакувало Виборзьку нафтобазу в Ленінградській області РФ — джерела
ГУР атакувало Виборзьку нафтобазу в Ленінградській області РФ — джерела
Генштаб: на Харківському напрямку військо РФ активних дій не проводило, ситуація на фронті
Генштаб: на Харківському напрямку військо РФ активних дій не проводило, за добу на фронті — 110 бойових зіткнень
Нігер, Малі та Буркіна-Фасо створюють конфедерацію. Вплив РФ в Африці зростає
Нігер, Малі та Буркіна-Фасо створюють конфедерацію. Вплив РФ у регіоні зростає, вважають експерти
На початок