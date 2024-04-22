Дуда заявив, що Польща готова до розміщення ядерної зброї на своїй території

Польща готова до розміщення ядерної зброї на своїй території, зокрема на тлі мілітаризації Росією району Кенігсберг.
Про це заявив польський президент Анджей Дуда в інтерв'ю виданню Fakt.
"Якщо наші союзники вирішать розгорнути ядерну зброю в межах обміну ядерною зброєю також на нашій території для зміцнення безпеки східного флангу НАТО, ми готові до цього. Ми є союзником у Північноатлантичному альянсі, і ми також маємо зобов’язання щодо цього, тобто ми просто реалізуємо спільну політику", — сказав Дуда.
У цьому контексті він звернув увагу на те, що Росія посилює мілітаризацію району Кенігсберг Калінінградської області РФ, а також згадав про розміщення ядерної зброї в Білорусі.