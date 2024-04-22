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Дуда заявив, що Польща готова до розміщення ядерної зброї на своїй території
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Дуда заявив, що Польща готова до розміщення ядерної зброї на своїй території

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Анджей Дуда
Президент Польщі Анджей Дуда. AP

Польща готова до розміщення ядерної зброї на своїй території, зокрема на тлі мілітаризації Росією району Кенігсберг.

Про це заявив польський президент Анджей Дуда в інтерв'ю виданню Fakt.

"Якщо наші союзники вирішать розгорнути ядерну зброю в межах обміну ядерною зброєю також на нашій території для зміцнення безпеки східного флангу НАТО, ми готові до цього. Ми є союзником у Північноатлантичному альянсі, і ми також маємо зобов’язання щодо цього, тобто ми просто реалізуємо спільну політику", — сказав Дуда.

У цьому контексті він звернув увагу на те, що Росія посилює мілітаризацію району Кенігсберг Калінінградської області РФ, а також згадав про розміщення ядерної зброї в Білорусі.

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