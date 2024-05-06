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Росія планує військові навчання із застосування тактичної ядерної зброї
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Росія планує військові навчання із застосування тактичної ядерної зброї

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Володимир Путін
Президент РФ Володимир Путін під час візиту до навчального центру Західного військового округу в Рязанській області, 20 жовтня 2022 року. Mikhail Klimentyev, Sputnik, Kremlin Pool Photo via AP

Президент Росії Володимир Путін доручив Генеральному штабу підготуватися до навчань щодо застосування нестратегічної ядерної зброї.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони РФ.

"З метою підвищення готовності нестратегічних ядерних сил до виконання бойових завдань Генеральним штабом розпочато підготовку до проведення навчання з ракетними з'єднаннями Південного військового округу", — йдеться у пресрелізі відомства.

Зазначається, що маневри пройдуть найближчим часом, до них також залучать авіацію та флот.

У Міноборони також заявили, що проведення навчань — це відповідь на "провокаційні заяви та погрози окремих західних офіційних осіб" на адресу Росії.

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