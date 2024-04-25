НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
РФ розмістила у Білорусі "кілька десятків" тактичних ядерних боєголовок — Лукашенко
Ядерна зброяБІЛОРУСЬРОСІЯЗброя і технологіїПолітикаСвіт

РФ розмістила у Білорусі "кілька десятків" тактичних ядерних боєголовок — Лукашенко

Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Лукашенко
Президент Білорусі Олександр Лукашенко. AP

Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що "кілька десятків" російських тактичних ядерних боєприпасів були розміщені на території країни, відповідно до угоди, оголошеної минулого року між ним і президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це Олександр Лукашенко сказав на VII засіданні Всенародних зборів 25 квітня.

Також він зазначив, що"ризик військових інцидентів на кордоні його країни з Україною є досить високим".

Крім цього Лукашенко запевнив, що сусідній Польщі "не варто очікувати агресивних дій з боку Білорусі".

Він додав, що Білорусь, з усім тим, перекинула кілька "боєздатних батальйонів з Вітебської області", розташованої на кордоні з Росією, до західних кордонів країни.

Що відомо про розміщення ядерної зброї РФ в Білорусі

У березні 2023 року Президент РФ Путін заявив, що Росія 1 липня закінчує будівництво спеціального сховища для тактичної ядерної зброї у Білорусі та вже передала білоруській армії ракетний комплекс "Іскандер", здатний нести таку зброю. За його словами, лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко вже давно порушує питання про розміщення в Білорусії російської тактичної ядерної зброї. Він додав, що такі дії є своєрідною відповіддю на рішення Великої Британії передати Україні танкові снаряди, які містять збіднений уран.

Він додав, що Росія не передає Білорусі тактичну ядерну зброю, але розмістить її та навчить військових.

Тодішній секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що намір Росії розмістити в Білорусі ядерну зброю призведе до внутрішньої дестабілізації країни та остаточно зіпсує російську репутацію в очах білоруського суспільства.

Міжнародна кампанія за знищення ядерної зброї (ICAN) засудила заяву президента Путіна щодо розміщення ядерної зброї у Білорусі.

Федеральний уряд Німеччини заявив, що президент Росії Володимир Путін вдається до ядерного залякування, погрожуючи розмістити ядерну зброю на території Білорусі.

Якщо Росія розмістить в Білорусі свою тактичну ядерну зброю, це загострить безпекову ситуацію та може призвести до впровадження нових санкцій з боку Європейського Союзу, заявив високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

28 березня у міністерстві закордонних справ Білорусі заявили, що розміщення російських ядерних боєголовок на території країни без передачі Мінську контролю над ними не суперечить міжнародному праву.

4 квітня міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія передала Білорусі ракетний комплекс "Іскандер-М", який може нести звичайні та ядерні заряди.

Топ дня
Військовий у коридорі психіатричного відділення
"Я не спав 45 днів". Один день у відділенні психологічної реабілітації для військових Важливо
Європарламент засудив президентські "вибори" в РФ і закликав обмежити відносини з Путіним
"Фарсова вистава". Європарламент засудив президентські "вибори" в РФ і закликав обмежити відносини з Путіним
Гройсман, Клімкін
"Через початок АТО". Слідком РФ висунув звинувачення Гройсману, Клімкіну та Стецю
Європарламент
Європарламент схвалив пакет законів, спрямованих на боротьбу із відмиванням коштів і фінансуванням тероризму
Армія РФ
За добу армія РФ на війні в Україні втратила 13 танків і 1040 солдатів — Генштаб

Вибір редакції
рятувальник в пожежній частині у Харкові
Сухі дні. Про що говорять харківські рятувальники, коли немає обстрілів
Жінка тягне тачку "кравчучку" у Херсоні
"Страшно, коли гупає дуже близько. Але ми вже і до цього звикли". Як в Херсон повертаються мешканці міста
Трамп в Манхеттенському кримінальному суді в Нью-Йорку 15 квітня 2024 року
Гроші за мовчання, штурм Капітолія, секретні документи. Які справи відкрили проти Трампа
піхотинець стрілецького батальйону чекає на пікап
"Ми полюємо на них, а вони на нас". Як прикордонники та піхота обороняють передній край на кордоні трьох областей
боєць батальйону Ахіллес готує безпілотник
"Найдивніше, що я бачив в моніторі — дорогу трупів": хто і як обороняє Часів Яр
Дізнайтесь більше
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин
У КНДР провели перші ядерні навчання
Анджей Дуда
Дуда заявив, що Польща готова до розміщення ядерної зброї на своїй території
Радіація, ядерна зброя
Україна входить до низки держав, де найменше бояться ядерної загрози — соціологічна група "Рейтинг"
Запорізька АЕС
WSJ: Путін заявив МАГАТЕ про плани перезапуску Запорізької АЕС
На початок