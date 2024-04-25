Президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що "кілька десятків" російських тактичних ядерних боєприпасів були розміщені на території країни, відповідно до угоди, оголошеної минулого року між ним і президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це Олександр Лукашенко сказав на VII засіданні Всенародних зборів 25 квітня.

Також він зазначив, що"ризик військових інцидентів на кордоні його країни з Україною є досить високим".

Крім цього Лукашенко запевнив, що сусідній Польщі "не варто очікувати агресивних дій з боку Білорусі".

Він додав, що Білорусь, з усім тим, перекинула кілька "боєздатних батальйонів з Вітебської області", розташованої на кордоні з Росією, до західних кордонів країни.

Що відомо про розміщення ядерної зброї РФ в Білорусі

У березні 2023 року Президент РФ Путін заявив, що Росія 1 липня закінчує будівництво спеціального сховища для тактичної ядерної зброї у Білорусі та вже передала білоруській армії ракетний комплекс "Іскандер", здатний нести таку зброю. За його словами, лідер білоруського режиму Олександр Лукашенко вже давно порушує питання про розміщення в Білорусії російської тактичної ядерної зброї. Він додав, що такі дії є своєрідною відповіддю на рішення Великої Британії передати Україні танкові снаряди, які містять збіднений уран.

Він додав, що Росія не передає Білорусі тактичну ядерну зброю, але розмістить її та навчить військових.

Тодішній секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов заявив, що намір Росії розмістити в Білорусі ядерну зброю призведе до внутрішньої дестабілізації країни та остаточно зіпсує російську репутацію в очах білоруського суспільства.

Міжнародна кампанія за знищення ядерної зброї (ICAN) засудила заяву президента Путіна щодо розміщення ядерної зброї у Білорусі.

Федеральний уряд Німеччини заявив, що президент Росії Володимир Путін вдається до ядерного залякування, погрожуючи розмістити ядерну зброю на території Білорусі.

Якщо Росія розмістить в Білорусі свою тактичну ядерну зброю, це загострить безпекову ситуацію та може призвести до впровадження нових санкцій з боку Європейського Союзу, заявив високий представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель.

28 березня у міністерстві закордонних справ Білорусі заявили, що розміщення російських ядерних боєголовок на території країни без передачі Мінську контролю над ними не суперечить міжнародному праву.

4 квітня міністр оборони РФ Сергій Шойгу заявив, що Росія передала Білорусі ракетний комплекс "Іскандер-М", який може нести звичайні та ядерні заряди.