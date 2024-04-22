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Україна та США домовилися щодо постачання ракет ATACMS — Зеленський
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Україна та США домовилися щодо постачання ракет ATACMS — Зеленський

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Глава держави Володимир Зеленський
Президент України Володимир Зеленський, 22 квітня 2024 року, Київ. Офіс президента України

Україна отримає далекобійні ракети ATACMS від США.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у вечірньому відеозверненні за підсумками 789 доби повномасштабної війни Росії проти України.

Він підкреслив, що Україна має чотири пріоритети — захист неба, сучасна артилерія, далекобійність і швидке доставлення американської підтримки. За словами президента, нині розставлені всі крапки в домовленостях про балістичні ракети ATACMS для України.

"Ми працюємо з нашими американськими партнерами заради збільшення наших можливостей. Чотири пріоритети, вони ключові: захист неба, сучасна артилерія, далекобійність і щоб пакети американської підтримки прибули якнайшвидше. А сьогоднішній результат – у домовленостях про "атакамси" для України всі крапки розставлені. Дякую, пане Президенте! Дякую, Конгресе! Дякую, Америко!", — сказав Володимир Зеленський.

Він наголосив, що українські міста та громади потребують захисту і Patriot. Окрім того, як відзначив глава держави, дуже важливо те, що Україна та США почали роботу над двосторонньою безпековою угодою.

"Можемо зробити так, щоб наша угода стала справді взірцевою та принесла не лише більше безпеки нашим народам, а й допомогла всій європейській історії рухатися правильно й тільки мирно", – наголосив президент України.

Перед початком розмови Володимира Зеленського з президентом США Джо Байденом російські війська вдарили по телевізійній вежі в Харкові.

На його думку, це очевидне залякування, щоб терор був помітний усьому місту, спробувати обмежити Харків у зв’язку та доступі до інформації. Зараз триває робота над відновленням сигналу.

Президент України провів Ставку верховного головнокомандувача. Зокрема, він заслухав доповіді щодо роботи українського оборонно-промислового комплексу та довгострокових контрактів, які вже є, працюють і потребують окремої уваги.

Глава держави переконаний, що зараз увесь український потенціал має працювати, щоб втримати ситуацію й повернути Україні ініціативу.

"Тим більше, що ми маємо позитивний рух щодо американської допомоги й працюємо над тим, щоб український потенціал був підтриманий саме такою зброєю, яка необхідна воїнам. Необхідна не тільки, щоб вистояти, а й діяти заради українських цілей, активно – заради захисту людей", – підсумував президент.

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