Прем'єр-міністр Швеції Ульф Крістерссон заявив, що його країна буде відкрита для розміщення ядерної зброї США, якщо почнеться війна.

Про це Крістерссон заявив громадському мовнику P1 Morgon, передає Newsweek.

За словами Крістерссона, розгортання ядерної зброї не буде дозволено в мирний час, однак в умовах війни ситуація була б іншою.

"У ситуації війни це зовсім інша справа. Це повністю залежатиме від того, що станеться. У найгіршому сценарії демократичні країни в нашій частині світу повинні мати можливість захистити себе від країн, які можуть загрожувати нам ядерною зброєю", — сказав він.

Глава шведського уряду додав, що Швеція, а не США, відповідатиме за ухвалення остаточного рішення про те, дозволяти чи ні ядерну зброю на своїй території.

Раніше Анджей Дуда заявив, що Польща готова до розміщення ядерної зброї на своїй території, зокрема на тлі мілітаризації Росією району Кенігсберг.

Водночас Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг до цього заявляв, що у НАТО немає планів щодо розширення числа країн-союзників з ядерною зброєю.