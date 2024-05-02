Президент Франції Еммануель Макрон підтвердив, що не виключає введення французьких сухопутних військ в Україну, "якщо росіяни прорвуть лінію фронту".

Про це він сказав в інтерв'ю виданню The Economist, відповідаючи на питання чи підтримує він свої слова щодо можливого відправлення військ в Україну.

"Абсолютно. Як я вже сказав, я нічого не виключаю, тому що ми стикаємося з тим, хто нічого не виключає. Ми, безсумнівно, занадто вагалися у формулюванні меж наших дій у кого їх більше немає і хто є агресором", — сказав Макрон.

Президент Франції зазначив, що європейська спроможність полягає в тому, щоб викликати довіру, продовжувати допомагати, давати Україні засоби для опору.

"Але наш авторитет також залежить від певної здатності переконувати, не даючи повної видимості того, що ми будемо чи не будемо робити. Інакше ми послаблюємо себе, це рамки, в яких ми працювали досі. Щобільше, багато країн сказали, що вони зрозуміли наш підхід, погоджуються з нашою позицією, і що ця позиція є хорошою", — сказав він.

Макрон наголосив, що має чітку стратегічну мету — Росія не може перемогти в Україні.

"Якщо Росія переможе в Україні, в Європі не буде безпеки. Хто може стверджувати, що РФ на цьому зупиниться? Яка безпека буде в інших сусідніх країн — Молдови, Румунії, Польщі, Литви та інших? Яка буде довіра до європейців, які витратили б мільярди, сказали б, що на карту поставлено виживання континенту, і не дали б собі засобів, щоб зупинити Росію? Тому так, ми не повинні нічого виключати, тому що наша мета полягає в тому, щоб Росія ніколи не перемогла в Україні", — зазначив президент Франції.

За його словами, якщо Росія вирішить піти далі, то усім європейським лідерам доведеться поставити собі питання про стримування РФ.

"Це основна умова європейської безпеки та військової надійності. Тож якби Росія вирішила піти далі, ми б усе одно поставили собі це запитання. Ось чому я хотів цього стратегічного пробудження для моїх колег, а також для наших націй", — сказав Макрон.

Президент зазначив, що Франція неодноразово здійснювала військові інтервенції, в тому числі і нещодавно.

"Ми розмістили кілька тисяч військовослужбовців у Сахелі для боротьби з тероризмом, який міг становити загрозу для нас. Ми зробили це на прохання суверенних держав. Якби росіяни прорвали лінію фронту, якби був запит від України — чого сьогодні немає — ми б законно мали б поставити собі це питання. Тому я вважаю, що виключати це апріорі – означає не вивчити уроки останніх двох років", — сказав він.

Макрон додав, що агресивність російської реакції на його слова про можливість введення французьких військ в Україну показала, що це дало бажаний ефект, а саме: "не думайте, що ми зупинимося на досягнутому, якщо ви не зупинитеся".

Що відомо про заяву Макрона щодо військ західних країн в Україні

Наприкінці лютого президент Франції Еммануель Макрон не виключив, що європейські держави надішлють війська в Україну, але попередив, що на даному етапі немає консенсусу, бо союзники погодилися докладати більше зусиль, аби швидше доставити боєприпаси. Відповідна заява спровокувала низку відповідей союзників, які оголосили, що не мають наміру відправляти своїх солдатів на територію України.

4 березня посол Франції в Україні Гаель Вейсьєр повідомив, що можливість відправки військ в Україну залежатиме від кожної держави-партнера окремо, "якщо хтось вирішить це зробити".

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський 8 березня заявив, що не виключає можливої ​​присутності військ НАТО в Україні.