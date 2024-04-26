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Робота артилеристів на Харківщині, російські обстріли Херсона та Сумщини. Тиждень війни у фото
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Робота артилеристів на Харківщині, російські обстріли Херсона та Сумщини. Тиждень війни у фото

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десантники ЗСУ стріляють з гаубиці М777
Бійці 148-ї окремої артилерійської бригади десантно-штурмових військ ЗСУ ведуть вогонь з гаубиці М777 по російських позиціях, Донеччина, 20 квітня 2024 року. REUTERS/Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko

Байден заборонив TikTok у США та підписав законопроєкт про виділення майже $61 млрд Україні. США оголосили про новий пакет військової допомоги на $1 млрд та готують ще один на 6 млрд доларів, а Велика Британія передає Україні зброю на 500 мільйонів фунтів стерлінгів. У березні Сполучені штати таємно передали Силам оборони далекобійні ATACMS. Греція відмовила передати Україні ЗРК Patriot.

В Україну повернули тіла 140 загиблих українських військових.

Українські консульства тимчасово призупинили консульські дії щодо громадян України призовного віку, а Кабмін заборонив пересилати за кордон для них паспорти.

Німецька компанія Knauf йде з Росії після репортажу про її участь у "відбудові" Маріуполя. У РФ арештували заступника очільника Міноборони Тимура Іванова. У китайському порту помітили судно, яке з КНДР везло зброю в Росію.

Уряд виділив 8 млрд гривень на будівництво фортифікацій. Держдеп США вніс телемарафон "Єдині новини" до звіту про порушення прав людини в Україні. На фронті загинула військовослужбовиця та журналістка Алла Пушкарчук.

Як минув для українців черговий тиждень повномасштабної війни — у фотодобірці Суспільного.

постраждала жінка в машині швидкої допомоги у Харкові
Постраждала жінка в машині швидкої допомоги у Харкові, 24 квітня 2024 року. Внаслідок ударів РФ по Шевченківському району Харкова вночі троє людей отримали поранення склом, ще троє — звернулись за допомогою медиків через гостру реакцію на стрес. Суспільне Харків/Вʼячеслав Мавричев

місцеві жителі прибирають у будинку після обстрілу Білопілля на Сумщині
Місцеві прибирають у будинку, який найбільш пошкодило через обстріл Білопілля на Сумщині, 24 квітня 2024 року. Снаряд від російської РСЗВ "Град" увечері 23 квітня влучив у спальню дому та поранив 45-річного чоловіка. Ще 20 домогосподарств теж частково пошкоджені. Суспільне Суми/Лариса Дудченко

військовослужбовець несе артилерійський снаряд на позиції біля Куп'янська
Військовослужбовець 57-ї окремої мотопіхотної бригади несе артилерійський снаряд на позиції на околицях Куп'янська, Харківщина, 21 квітня 2024 року. REUTERS/Thomas Peter

пошкоджена телевежа у Харкові
Пошкоджена через російський удар телевізійна вежа у Харкові, 22 квітня 2024 року. По телевежі російські військові вже били авіабомбами навесні 2022 року. Тоді вона встояла і досі була найвищою спорудою у місті. Висота телевежі становила понад 240 метрів. AP/Andrii Marienko

артилеристи готують постріл з САУ "Богдана"
Артилеристи 43-ї окремої механізованої бригади заряджають снаряд і готуються до пострілу по російських позиціях з САУ "Богдана", Харківщина, 21 квітня 2024 року. Getty Images/AFP/Anatolii Stepanov

чоловік оглядає згорілу автівку після артилерійського обстрілу Херсона
Чоловік оглядає згорілу автівку після артилерійського обстрілу Херсона, 21 квітня 2024 року. Суспільне Херсон/Павло Гіль

військовий відкриває люк бронемашини на Запоріжжі
Військовий 65-ї окремої механізованої бригади відкриває люк бронемашини неподалік лінії фронту у Запорізькій області, 21 квітня 2024 року. AP/Andriy Andriyenko

прощання із загиблим медиком Назарієм Лавровським
Рідні, друзі та побратими попрощалися з фельдшером 244-го батальйону 112 окремої бригади ТРО Назарієм Лавровським, який 18 квітня загинув на Харківському напрямку, Київ, 24 квітня 2024 року. Getty Images/AFP/Sergei Supinsky

дим після обстрілу порту "Південний" біля Одеси
Люди на пляжі в Одесі спостерігають за тим, як піднімається дим над портом "Південний" після російського ракетного удару, 19 квітня 2024 року. REUTERS/Nina Liashonok

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