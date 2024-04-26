В Україну повернули тіла 140 загиблих українських військових.

Українські консульства тимчасово призупинили консульські дії щодо громадян України призовного віку, а Кабмін заборонив пересилати за кордон для них паспорти.

Німецька компанія Knauf йде з Росії після репортажу про її участь у "відбудові" Маріуполя. У РФ арештували заступника очільника Міноборони Тимура Іванова. У китайському порту помітили судно, яке з КНДР везло зброю в Росію.

Уряд виділив 8 млрд гривень на будівництво фортифікацій. Держдеп США вніс телемарафон "Єдині новини" до звіту про порушення прав людини в Україні. На фронті загинула військовослужбовиця та журналістка Алла Пушкарчук.

Як минув для українців черговий тиждень повномасштабної війни — у фотодобірці Суспільного.

Постраждала жінка в машині швидкої допомоги у Харкові, 24 квітня 2024 року. Внаслідок ударів РФ по Шевченківському району Харкова вночі троє людей отримали поранення склом, ще троє — звернулись за допомогою медиків через гостру реакцію на стрес. Суспільне Харків/Вʼячеслав Мавричев

Місцеві прибирають у будинку, який найбільш пошкодило через обстріл Білопілля на Сумщині, 24 квітня 2024 року. Снаряд від російської РСЗВ "Град" увечері 23 квітня влучив у спальню дому та поранив 45-річного чоловіка. Ще 20 домогосподарств теж частково пошкоджені. Суспільне Суми/Лариса Дудченко

Військовослужбовець 57-ї окремої мотопіхотної бригади несе артилерійський снаряд на позиції на околицях Куп'янська, Харківщина, 21 квітня 2024 року. REUTERS/Thomas Peter

Пошкоджена через російський удар телевізійна вежа у Харкові, 22 квітня 2024 року. По телевежі російські військові вже били авіабомбами навесні 2022 року. Тоді вона встояла і досі була найвищою спорудою у місті. Висота телевежі становила понад 240 метрів. AP/Andrii Marienko

Артилеристи 43-ї окремої механізованої бригади заряджають снаряд і готуються до пострілу по російських позиціях з САУ "Богдана", Харківщина, 21 квітня 2024 року. Getty Images/AFP/Anatolii Stepanov

Чоловік оглядає згорілу автівку після артилерійського обстрілу Херсона, 21 квітня 2024 року. Суспільне Херсон/Павло Гіль

Військовий 65-ї окремої механізованої бригади відкриває люк бронемашини неподалік лінії фронту у Запорізькій області, 21 квітня 2024 року. AP/Andriy Andriyenko

Рідні, друзі та побратими попрощалися з фельдшером 244-го батальйону 112 окремої бригади ТРО Назарієм Лавровським, який 18 квітня загинув на Харківському напрямку, Київ, 24 квітня 2024 року. Getty Images/AFP/Sergei Supinsky