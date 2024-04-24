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Байден підписав законопроєкт про заборону TikTok у США
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Байден підписав законопроєкт про заборону TikTok у США

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Джо Байден
Президент США Джо Байден. AP

Президент Сполучених Штатів Джо Байден 24 квітня підписав законопроєкт, який вимагає від китайської компанії ByteDance продати TikTok, інакше мережа буде заборонена у США.

Про це повідомляє CNBC.

Згідно з законопроєктом, ByteDance має продати TikTok протягом дев’яти місяців, інакше зіткнеться з загальнонаціональною забороною в США.

У TikTok водночас заявили, що оскаржуватимуть рішення американської влади.

"Цей неконституційний закон є забороною TikTok, і ми будемо оскаржувати його в суді. Ми віримо, що факти та закон однозначно на нашому боці, і ми зрештою переможемо. Ця заборона знищить сім мільйонів підприємств і змусить замовкнути 170 мільйонів американців", — йдеться у заяви компанії у X.

Генеральний директор TikTok Шу Цзи Чю опублікував відеовідповідь на прийняття законопроекту про TikTok, назвавши це "моментом розчарування" та підтвердивши зобов’язання компанії оскаржити рішення.

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