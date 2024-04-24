Байден підписав законопроєкт про заборону TikTok у США

Президент Сполучених Штатів Джо Байден 24 квітня підписав законопроєкт, який вимагає від китайської компанії ByteDance продати TikTok, інакше мережа буде заборонена у США.
Про це повідомляє CNBC.
Згідно з законопроєктом, ByteDance має продати TikTok протягом дев’яти місяців, інакше зіткнеться з загальнонаціональною забороною в США.
У TikTok водночас заявили, що оскаржуватимуть рішення американської влади.
"Цей неконституційний закон є забороною TikTok, і ми будемо оскаржувати його в суді. Ми віримо, що факти та закон однозначно на нашому боці, і ми зрештою переможемо. Ця заборона знищить сім мільйонів підприємств і змусить замовкнути 170 мільйонів американців", — йдеться у заяви компанії у X.
Генеральний директор TikTok Шу Цзи Чю опублікував відеовідповідь на прийняття законопроекту про TikTok, назвавши це "моментом розчарування" та підтвердивши зобов’язання компанії оскаржити рішення.
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