США таємно передали Україні далекобійні ракети у березні. Держдеп підтвердив

Сполучені Штати таємно передали ЗСУ далекобійні ракети ATACMS минулого місяця, ще до ухвалення законопроєкту про допомогу Україні.

Про це заявили двоє американських чиновників на умовах анонімності, передає Associated Press.

Зазначається, що значна кількість з цих ракет ATACMS увійшли до пакета допомоги від США на суму у 300 мільйонів доларів, оголошеного у березні 2024 року.

Посадовці не назвали точну кількість ракет, переданих для української армії, однак розповіли, що інформація про поставку замовчувалася настільки, що останніми днями законодавці вимагали від США надіслати зброю, не знаючи, що вона вже в Україні.

За даними AP, Україна використовувала далекобійні ракети для ударів по територіях, контрольованих Росією, зокрема для удару по російському військовому аеродрому у Криму минулого тижня.

Як передає Укрінформ, заступник речника Державного департаменту США Ведант Пател підтвердив таємне надання Україні ракет ATACMS.

"Так, я можу підтвердити, що Сполучені Штати забезпечили Україну ракетами більшого радіусу дії ATACMS за розпорядженням президента", — сказав Пател.

Він додав, що відправку було здійснено в межах пакета допомоги, оголошеного США 12 березня, і ці ракети прибули в Україну у квітні.

"Ми не анонсували цього, щоби забезпечити оперативну безпеку України на її прохання", — додав заступник речника Держдепу.

Президент Сполучених Штатів Джо Байден сьогодні, 24 квітня, підписав законопроєкт про виділення Україні допомоги у майже 61 мільярд доларів.

Одразу після цього США оголосили про новий пакет військової допомоги для України, який сягає 1 мільярда доларів. Зокрема він включає засоби ППО, артилерійські боєприпаси, бронетехніку та протитанкову зброю.

Що відомо про законопроєкт допомоги Україні

16 квітня спікер Палати представників США Майк Джонсон представив чотири окремі законопроєкти стосовно допомоги Україні, Ізраїлю, Тайваню та фінансування національної безпеки.

Палата представників США 20 квітня підтримала законопроєкт щодо допомоги Україні на суму в 60 мільярдів доларів. "За" відповідне рішення проголосували 311 конгресменів.

У Білому домі заявили, що Сполучені Штати надішлють Україні зброю "негайно", якщо запит на фінансування допомоги буде схвалений Палатою представників.