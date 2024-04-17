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Уряд виділив 8 млрд гривень на будівництво фортифікацій — Шмигаль
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Уряд виділив 8 млрд гривень на будівництво фортифікацій — Шмигаль

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Денис Шмигаль
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль. Пресслужба уряду

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що шляхом перерозподілу видатків держбюджету понад 8 мільярдів гривень уряд виділяє на будівництво фортифікацій.

Про це посадовець повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Таким чином, лише від початку 2024 року на зміцнення оборонних рубежів ми спрямували майже 38 мільярдів гривень. І на цьому не збираємося зупинятися", — зазначив Шмигаль.

Прем'єр-міністр підкреслив: "Наше завдання — створити надійний оборонний вал, що захистить воїнів та дасть більше переваги нашій армії на полі бою".

4 березня Шмигаль інформував, що від початку року з резервного фонду держбюджету уряд виділив 20 мільярдів гривень на фортифікаційні споруди та будівництво оборонних рубежів.

Кабмін 2 квітня додатково виділив 5,6 мільярда гривень на будівництво фортифікаційних споруд у п'ятьох областях України.

Раніше в Офісі президента повідомляли, що до будівництва фортифікаційних споруд залучені усі регіони України. Зокрема бригади з тилових областей допомагають будувати лінію оборони та військові інженерно-технічні споруди і облаштовувати системи загороджень у прифронтових та прикордонних районах.

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