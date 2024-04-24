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У МЗС прокоментували обслуговування громадян в ДП "Документ" за кордоном
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У МЗС прокоментували обслуговування громадян в ДП "Документ" за кордоном

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Будівля МЗС України
Будівля Міністерства закордонних справ України. Будівля Міністерства закордонних справ України, фото: Getty Images

Закордонні відділення державного підприємства "Документ" не входить до сфери управління МЗС України.

Про це повідомили на сайті Міністерства закордонних справ.

Зазначається, що консульські послуги МЗС надаються громадянам України в закордонних дипломатичних установах, а саме у посольствах, генеральних консульствах і консульствах України.

"ДП "Документ" не є частиною системи МЗС, дипломатичної чи консульської служби. Це окреме державне підприємство, що входить до сфери управління Державної міграційної служби України", — йдеться у повідомленні.

Також у МЗС звернули увагу, що постанова Кабінету Міністрів України № 443 від 23 квітня 2024 року щодо змін у порядку видачі паспортів громадянина України для виїзду за кордон стосується документів, які оформлюються ДМС України за заявами, отриманими ДП "Документ".

23 квітня, українські консульства повідомляли про тимчасове призупинення консульських дій щодо громадян України призовного віку.

11 квітня український парламент у другому читанні ухвалив законопроєкт №10449 про мобілізацію. Депутати прийняли документ без норми про демобілізацію.

16 квітня закон підписав голова Верховної ради Руслан Стефанчук, а згодом документ підписав і президент Володимир Зеленський.

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