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Politico: США готують найбільший пакет військової допомоги Україні
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Politico: США готують найбільший пакет військової допомоги Україні

ЗМІ
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Зеленський та Байден
Джо Байден та Володимир Зеленський під час зустрічі в Білому домі, 21 вересня 2023 року. AP/Evan Vucci

США "наносять останні штрихи" на один із своїх найбільших на сьогодні пакетів військової допомоги Україні, готуючись підписати контракти на постачання зброї та обладнання для ЗСУ на 6 мільярдів доларів.

Про це пише американська газета POLITICO з посиланням на двох американських чиновників.

За словами джерел, пакет допомоги можуть підготувати та оголосити вже сьогодні, 26 квітня. Пакет профінансують з нещодавно ухваленого закону про допомогу від Штатів в розмірі 61 мільярда доларів.

За інформацією чиновників та людей, які ознайомлені з планом, нова допомога включатиме системи ППО Patriot, артилерійські боєприпаси, безпілотники, зброю для боротьби з дронами та ракети класу "повітря-повітря", які будуть встановлені на винищувачах.

Як пише газета, обладнання, швидше за все, не прибуде в Україну протягом кількох років, оскільки гроші виділяються в рамках Ініціативи сприяння безпеці України, яка видає контракти американським оборонним фірмам на виготовлення нового обладнання для України, а не залучає готові запаси США. Тобто, допомогу мають виготовити.

Наймовірніше, пише газета, що міністр оборони Ллойд Остін оголосить про нову допомогу під час віртуальної зустрічі "Рамштайн", яка стартує 26 квітня.

Що відомо про військову допомогу США

Президент Сполучених Штатів Джо Байден 24 квітня підписав законопроєкт про виділення Україні допомоги на майже 61 мільярд доларів.

Одразу після цього США оголосили про новий пакет військової допомоги для України, який сягає 1 мільярда доларів. Зокрема він включає засоби ППО, артилерійські боєприпаси, бронетехніку та протитанкову зброю.

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