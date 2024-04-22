Німецький виробник будматеріалів Knauf, якого викрили в участі у відновленні окупованого Маріуполя, повністю згортає свою діяльність у РФ після понад 30 років роботи на російському ринку.

Про це пише DW.

У компанії зазначили, що покидають російський ринок на тлі "поточних подій", але не назвали конкретних причин виходу з Росії.

У заяві компанії наголошується, що вона вирішила передати місцевому менеджменту весь бізнес, включно з видобутком сировини, виробництвом і продажем, щоб зберегти робочі місця більш ніж 4000 співробітників. Однак процес передачі бізнесу ще має схвалити російський уряд.

На початку квітня видання ARD Monitor опублікувало розслідування про участь Knauf у відновленні окупованого Маріуполя. Крім постачання цементу до Маріуполя Knauf брала участь у проєкті будівництва житлового будинку на замовлення Міноборони РФ, йдеться у матеріалі. Сама компанія заявила, що засуджує війну Росії проти України і дотримується всіх санкцій ЄС. Продукція Knauf, що випускається в Росії, призначена "виключно для російського ринку", наголошували в компанії.

Німецька влада звинуватила Knauf у тому, що компанія "цементує російську владу" в окупованих регіонах України, зокрема в Маріуполі.

У 2023 році НАЗК внесло Knauf до списку міжнародних спонсорів війни. Серед причин такого рішення НАЗК називає той факт, що за 2022 рік Knauf сплатила до бюджету РФ близько 117 млн доларів.