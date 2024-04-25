У китайському порту помітили судно, яке з КНДР везло зброю в Росію — Reuters

Китай надає причал для російського вантажного судна "Ангара", яке перебуває під санкціями США і причетне до поставок північнокорейської зброї до Росії.

Про це свідчать супутникові знімки, які є у розпордженні Reuters.

На знімках видно, що "Ангара" пришвартована в провінції Чжецзян до судноремонтного заводу найбільшої в КНР приватної судноремонтної компанії Zhoushan Xinya Shipyard.

Британський аналітичний центр Royal United Services Institute (RUSI) повідомив, що російське судно "Ангара", яке з серпня 2023 року перемістило до російських портів тисячі контейнерів, які, ймовірно, містять північнокорейські боєприпаси, стоїть на якорі на китайській верфі в східній провінції Чжецзян з лютого.

Агентство зазначає, що присутність корабля в китайському порту підкреслює виклики, з якими стикаються США та їхні союзники, коли вони намагаються послабити військову та економічну підтримку Росії.

У зв’язку з тим, що Україні вистачає боєприпасів, офіційні особи США виступають із дедалі різкішими попередженнями щодо, як вони кажуть, допомоги Китаю у відновленні російської армії після її перших невдач у війні в Україні.

Очікується, що ця підтримка стане головною темою порядку денного візиту державного секретаря США Ентоні Блінкен до Пекіна.

Представник Держдепу США заявив, що йому відомі "достовірні повідомлення з відкритих джерел" про те, що "Ангара" зараз пришвартована в китайському порту, і порушив це питання перед китайською владою.

Раніше заступник держсекретаря США Курт Кемпбелл заявив, що Сполучені Штати будуть вважати Китай відповідальним, якщо Росія доб'ється успіхів в Україні на тлі поглиблення співпраці Москви та Пекіна.

Позиція Китаю щодо війни РФ проти України

Китай не засудив Росію за повномасштабне вторгнення в Україну.

Влада КНР обережно коментує війну: з одного боку не підтримала РФ, коли ООН голосувала за резолюцію із засудженням вторгнення в Україну, а з іншого — не стала виступати проти вторгнення.

На річницю вторгнення РФ в Україну 24 лютого у Китаї оприлюднили "мирний план" щодо війни. Всього до китайського документа увійшли 12 пунктів.

25 лютого CNN із посиланням на джерела, пов'язані з американською розвідкою поінформував, що Китай розглядає можливість відправлення зброї до Росії для використання у війні проти України.

У квітні представниця Держдепу Андреа Калан в коментарі Суспільному повідомила, що США не бачать ознак того, що Китай надсилає зброю Росії.

При цьому глава КНР уникає контактів з українським колегою. За період повномасштабної війни Сі один раз поговорив із президентом Володимиром Зеленським телефоном, тоді як двічі зустрівся з Путіним та провів із ним близько десятка телефонних і відео переговорів.