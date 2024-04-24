Кабмін заборонив пересилати за кордон паспорти для чоловіків призовного віку

Уряд України заборонив пересилати за кордон оформлені паспорти громадянина України та паспорти для виїзду за кордон, що належать чоловікам призовного віку.

Про це йдеться у постанові Кабінету міністріа України № 443 від 23 квітня.

"Отримання паспорта громадянина України, паспорта громадянина України для виїзду за кордон громадянином України чоловічої статі віком від 18 до 60 років здійснюється у територіальному органі/територіальному підрозділі ДМС. Пересилання таких паспортів до відокремленого підрозділу або закордонної дипломатичної установи України для організації їх видачі не здійснюється", — йдеться у постанові.

Водночас чоловіки, які, згідно з законодавством, мають право виїжджати за кордон, і надалі зможуть отримати переслані паспорти. До цих категорій належать:

люди з інвалідністю;

люди, які виїхали як супроводжуючі своєї дружини з інвалідністю або батьків своїх чи дружини з інвалідністю 1 або 2 групи;

люди, які доглядають за інвалідами 1 або 2 групи;

батьки, усиновлювачі чи опікуни дітей з інвалідністю до 18 років;

батьки повнолітніх людей з інвалідністю 1 або 2 групи;

дідусі, брати, вітчими дітей з інвалідністю;

опікуни людей з інвалідністю у складі родичів першого порядку;

люди, які мають дітей із захворюваннями, що потребують медичного втручання за кордоном.

Напередодні, 23 квітня, українські консульства повідомляли про тимчасове призупинення консульських дій щодо громадян України призовного віку.

11 квітня український парламент у другому читанні ухвалив законопроєкт №10449 про мобілізацію. Депутати прийняли документ без норми про демобілізацію.

16 квітня закон підписав голова Верховної ради Руслан Стефанчук, а згодом документ підписав і президент Володимир Зеленський.