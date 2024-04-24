Державний департамент Сполучених Штатів вніс телемарафон "Єдині новини" до свого звіту про порушення прав людини в Україні за 2023 рік.

Текст документа оприлюднений на сайті Держдепу США.

У розділі, присвяченому повазі до громадянських свобод, йдеться про свободу вираження поглядів, у тому числі для представників медіа.

Як відзначили у Держдепі, Конституція та законодавство передбачають свободу вираження поглядів, зокрема для преси та інших засобів масової інформації, але влада не завжди дотримується цих прав.

Зазначається, що президент Володимир Зеленський підписав указ про введення воєнного стану в лютому 2022 року після повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Це, йдеться у документі, дозволило запровадити подальші обмеження щодо ЗМІ та медіа-свободи.

“Наприклад, національний телевізійний марафон — ротаційна платформа каналів, які дотримуються урядової лінії у висвітленні війни — уможливив безпрецедентний рівень контролю над телевізійними новинами в прайм-тайм. Більше того, деякі ЗМІ повідомляли про те, що вже навесні 2022 року їх позбавили вигідних контрактів на наземне мовлення та чинили тиск з боку Офісу президента”, — наголошується у документі.

Як відзначили у Держдепі, з початком повномасштабного вторгнення Росії відбулася консолідація телерадіомовних ЗМІ навколо державних програм.

"У 2022 році шість телеканалів (“1+1”, “Україна 24”, “Інтер”, ICTV, Суспільне та телеканал “Рада”) розпочали цілодобове мовлення українською мовою, щоб донести до громадськості єдиний меседж воєнного часу. Кожна з шести станцій, що виробляли контент, мала кілька годин на день; вони виробляли власний контент, але координували його між собою, щоб уникнути трансляції одних і тих самих коментаторів”, — йдеться у звіті.

Зазначається, що медіа-спостерігачі занепокоєні, що єдиний телевізійний ефір може в кінцевому підсумку полегшити урядовий контроль над мовленням. Вони повідомили, що існує взаємна домовленість обмежити кількість політиків, які з'являються в ефірі, та менш активно залучати деяких коментаторів і громадських діячів.

“Телевізійні станції, які вважаються пов’язаними з опозиційними партіями, включаючи “5 канал”, “Прямий” та “Еспресо”, не брали участі в об'єднаному мовленні, хоча ці три канали добровільно час від часу демонстрували цілодобові програми інших каналів. Якщо канал відмовлявся скоротити власне мовлення до менш ніж 12 годин, щоб вмістити прямий ефір, чиновники реагували на це вилученням мережі з національних цифрових наземних частот. У червні 2022 року “Прямий” і “5 канал” подали позов проти Концерну радіомовлення, радіозв'язку та телебачення і Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України. Станом на кінець року ці три канали працювали на платній основі в інтернеті”, — йдеться у звіті Держдепу.

Крім того, у звіті Дердждепу йдеться про те, що “уряд забороняв, блокував або застосовував санкції до ЗМІ та окремих журналістів, які вважалися загрозою національній безпеці або які висловлювали позиції, що, на думку влади, підривали суверенітет і територіальну цілісність країни”.

Зазначається, що деякі спікери, які критикували владу, також “потрапили до чорного списку урядових новинних програм”.

“Журналісти-розслідувачі, які критикували владу, іноді ставали мішенню негативних кампаній у соціальних мережах, іноді через дружні до уряду канали. На свободу ЗМІ продовжували впливати й інші практики, зокрема самоцензура”, — відзначили у Держдепі.

Що кажуть у Верховній раді

Голова парламентського комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин у коментарі Суспільному заявив, що Держдеп США дуже "чітко зазначив що телемарафон відображає урядову лінію" інформування про стан в Україні.

"Тобто зафіксував, що в марафоні "Єдині новини" критично необхідне більше дотримання збалансованої інформації, тобто наявність критичних оцінок, того, що робить уряд і влада. Так само там (у Держдепі — ред.) звернули увагу на те, що відключення певних каналів від ефірного мовлення, йдеться про "Прямий", "5 канал", "Еспресо" — не аргументоване, і це теж може розглядатися як порушення свободи слова, це ми знали й самі. І в цьому випадку українська влада в черговий раз втратила шанс вирівняти цю ситуацію і не мати цих зауважень", — сказав Юрчишин.

За його словами, владі необхідно визначитися з інформаційною політикою і "збалансувати подачу матеріалу".

"Допустити до ефірного мовлення ті канали які були відключені, або чекати ще жорсткіших заяв. Зараз це поки що не рекомендація, це звернення уваги, але ми розуміємо що якщо ситуація буде без змін, то скоріш за все, заяви будуть гострішими і, ймовірно, критика недотримання певних стандартів у сфері свободи слова може бути умовою отримання чи недоотримання тої, чи іншої допомоги", — констатував очільник комітету ВР з питань свободи слова.

При цьому Юрчишин зауважив, що профільний комітет буде активно діяти, для того, аби виправити зауваження, які надали партнери, щоб відстояти свободу слова в умовах війни.

Відповідь Мінкульту

У Міністерстві культури та інформаційної політики України журналістам Суспільного повідомили, що з приводу коментаря з щодо звіту Держдепу США стосовно телемарафону "Єдині новини", потрібно подати офіційний запит у відомство. Суспільне вже надіслало відповідний запит.

Що цьому передувало

15 квітня стало відомо, що глава уряду України Денис Шмигаль відповів на петицію з вимогою переспрямувати кошти, призначені для виробництва телемарафону "Єдині новини" і телеканалу "FreeДом", на фінансування потреб української армії й заявив, що це — недоцільно.

За його словами, забезпечення інформаційної безпеки є частиною державної політики у сфері національної безпеки і оборони й складовою протидії військовій агресії РФ проти України.

У січні т.в.о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв заявив, що телемарафон "Єдині новини" може змінити свій формат. Він додав, що рішення про запровадження мовлення у форматі телемарафону "Єдині новини" було надзвичайно актуальним на першому етапі війни, оскільки кожен ключовий мовник "взяв кожен свою нішу":

"Хтось краще виготовляє українські новини, хтось краще працює з закордонними пунктами, у когось є більш налагоджені й цікавіші продукти студійного вироблення. Тобто кожен з учасників телемарафону доєднався своїм ресурсом. Справді, хтось більше робить роботу, хтось менше, але наразі це єдиний продукт", — зауважив тоді він.

16 листопада 2023 року президент України Володимир Зеленський заявив, що вважає телемарафон "Єдині новини" одним з етапів незламності України та фактором єднання.

У серпні 2022 року тодішній міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко заявляв, що загальнонаціональний телемарафон "Єдині новини" буде продовжуватися до перемоги України у війні.

Довіра до телемарафону "Єдині новини" продовжує падати — соціологи

Станом на початок лютого 2024 року телепроєкту довіряють 36% українців, не довіряють – 47%. Про це свідчать результати опитування, яке провів Київський міжнародний інститут соціології (КМІС).

"Ідея телемарафону "Єдині новини" користувалася широкою підтримкою у 2022 році, але з 2023 року простежується стабільне зниження довіри і станом на лютий на лютий 2024 року ми вперше фіксуємо негативний баланс довіри-недовіри (тобто кількість тих, хто довіряє, зараз менше кількості тих, хто не довіряє). Так, у грудні 2023 року 43% довіряли телемарафону "Єдині новини", не довіряли – 38%. Станом на початок лютого 2024 року частка тих, хто довіряє, знизилася до 36%. Натомість до 47% зросла частка тих, хто не довіряє", — зазначають соціологи.