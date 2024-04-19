17 квітня росіяни вдарили ракетами по Чернігову, а 19 квітня — по Дніпру. Є загиблі та поранені. 19 квітня сили ППО збили російський бомбардувальник Ту-22М3 у Ставропольському краї РФ та вперше дві ракети Х-22.

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Місцеві жителі стоять біля житлового будинку, який постраждав від російського ракетного удару по Дніпру, 19 квітня 2024 року. REUTERS/Mykola Synelnykov

Рятувальники гасять пʼятиповерхівку у Дніпрі. Російські військові зранку 19 квітня атакували місто ракетами. Цей будинок загорівся й у ньому частково пошкоджені стіни. Суспільне Дніпро/Юрій Тинний

79-річна Ольга (в центрі) плаче і прощається з сусідами. Жінка погодилась на евакуацію. Будинок, у якому вона жила (на задньому фоні), постраждав від російського авіаудару, Лук’янці, Харківщина, 16 квітня 2024 року. AP/Evgeniy Maloletka

Поліція та медики біля будівлі у Чернігові, в яку влучила російська ракета, 17 квітня 2024 року. Російські війська завдали три ракетних удари неподалік від центру міста. 18 людей загинули, поранених — 78, з них четверо дітей. Суспільне Чернігів/Олексій Жернов

Жінка проїжджає на велосипеді повз зруйновану вулицю у місті Лиман на Донеччині, 17 квітня 2024 року. Вночі армія РФ скинула три авіабомби на місто. Тут зруйновані приватні оселі, крамниця, господарчі споруди. Суспільне Донбас/Артем Степанов

Група саперів Державної спеціальної служби транспорту перед поминальними днями обстежує місця поховань в одній з найбільш замінованих громад на Харківщині — Балаклійській. Працюють в одному з деокупованих сіл. Харківщина, 18 квітня 2024 року. Суспільне Харків/Олександр Ставицький

Місцевий житель та військові у Слатиному Дергачівської громади на Харківщині, 16 квітня 2024 року. Чоловік чекає на рідних, поки вони обстежуються у лікарів міжнародної медичної організації, які щодня виїжджає в різні місця з ліками та мобільною лабораторією для допомоги людям у прифронтових населених пунктах. Getty Images/Anadolu/Wojciech Grzedzinski

Військові медики 12-ї бригади "Азов" надають допомогу пораненому бійцю у стабілізаційному пункті в Донецькій області, 16 квітня 2024 року. Getty Images/AFP/Anatolii Stepanov