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Ракетні удари по Дніпру та Чернігову, робота військових медиків на Донеччині. Тиждень війни у фото
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Ракетні удари по Дніпру та Чернігову, робота військових медиків на Донеччині. Тиждень війни у фото

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місцевий житель в селищі Очеретине
Місцевий житель проходить повз розбитий навпіл авіаційною бомбою житловий будинок в селищі Очеретине неподалік окупованої Авдіївки на Донеччині, 15 квітня 2024 року. Getty Images/AFP/Anatolii Stepanov

Зеленський підписав закон про мобілізацію, він набуде чинності з 18 травня. У США опублікували проєкт закону про допомогу Україні, що передбачає близько $61 млрд. Байден заявив, що його підпише. США та Велика Британія не збиватимуть дрони в Україні, як це зробили в Ізраїлі. Росія відновила потужності деяких НПЗ після українських атак.

17 квітня росіяни вдарили ракетами по Чернігову, а 19 квітня — по Дніпру. Є загиблі та поранені. 19 квітня сили ППО збили російський бомбардувальник Ту-22М3 у Ставропольському краї РФ та вперше дві ракети Х-22.

ПАРЄ не визнала легітимність президента Росії Путіна та закликала передати заморожені активи РФ на відбудову України. Сі Цзіньпін назвав чотири принципи "врегулювання конфлікту" в Україні.

МВФ дав прогноз курсу долара в Україні на 5 років. Україна входить до низки держав, де найменше бояться ядерної загрози. Time назвав найвпливовіших людей року. Помер письменник Дмитро Капранов. Наталю Гуменюк звільнили з посади речниці Сил оборони півдня.

Як минув для українців черговий тиждень повномасштабної війни — у фотодобірці Суспільного.

Місцеві жителі біля житлового будинку, який постраждав від російського ракетного удару по Дніпру
Місцеві жителі стоять біля житлового будинку, який постраждав від російського ракетного удару по Дніпру, 19 квітня 2024 року. REUTERS/Mykola Synelnykov

рятувальники гасять пʼятиповерхівку у Дніпрі, яка постраждала від обстрілу
Рятувальники гасять пʼятиповерхівку у Дніпрі. Російські військові зранку 19 квітня атакували місто ракетами. Цей будинок загорівся й у ньому частково пошкоджені стіни. Суспільне Дніпро/Юрій Тинний

жінка плаче і прощається із сусідами перед евакуацією з Харківщини
79-річна Ольга (в центрі) плаче і прощається з сусідами. Жінка погодилась на евакуацію. Будинок, у якому вона жила (на задньому фоні), постраждав від російського авіаудару, Лук’янці, Харківщина, 16 квітня 2024 року. AP/Evgeniy Maloletka

наслідки ракетного обстрілу Чернігова
Поліція та медики біля будівлі у Чернігові, в яку влучила російська ракета, 17 квітня 2024 року. Російські війська завдали три ракетних удари неподалік від центру міста. 18 людей загинули, поранених — 78, з них четверо дітей. Суспільне Чернігів/Олексій Жернов

жінка проїжджає на велосипеді по зруйнованій КАБ вулицю у Лимані
Жінка проїжджає на велосипеді повз зруйновану вулицю у місті Лиман на Донеччині, 17 квітня 2024 року. Вночі армія РФ скинула три авіабомби на місто. Тут зруйновані приватні оселі, крамниця, господарчі споруди. Суспільне Донбас/Артем Степанов

сапери розміновують кладовища на Харківщині перед поминальними днями
Група саперів Державної спеціальної служби транспорту перед поминальними днями обстежує місця поховань в одній з найбільш замінованих громад на Харківщині — Балаклійській. Працюють в одному з деокупованих сіл. Харківщина, 18 квітня 2024 року. Суспільне Харків/Олександр Ставицький

vісцевий житель у своїй машині та військові у Слатиному Дергачівської громади
Місцевий житель та військові у Слатиному Дергачівської громади на Харківщині, 16 квітня 2024 року. Чоловік чекає на рідних, поки вони обстежуються у лікарів міжнародної медичної організації, які щодня виїжджає в різні місця з ліками та мобільною лабораторією для допомоги людям у прифронтових населених пунктах. Getty Images/Anadolu/Wojciech Grzedzinski

військові медики бригади Азов надають допомогу пораненому бійцю у стабілізаційному пункті
Військові медики 12-ї бригади "Азов" надають допомогу пораненому бійцю у стабілізаційному пункті в Донецькій області, 16 квітня 2024 року. Getty Images/AFP/Anatolii Stepanov

Військовослужбовець 63-ї бригади Василь сидить у бункері
Військовослужбовець 63-ї бригади Василь сидить у бункері, поки триває артобстріл їхніх позицій неподалік Лимана, Донеччина, 13 квітня 2024 року. Через брак боєприпасів українські військові стріляють у відповідь лише кілька разів на день. Getty Images/Anadolu/Wojciech Grzedzinski

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