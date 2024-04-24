НовиниВійнаМобілізаціяВідеоІсторіїТОП РегіонівРозслідуванняЗлочини РФКорупціяЗброяКримУкраїна-ЄСУкраїна і НАТО
Топ теми

Суспільне Новини у соцмережах та месенджерах

Дивіться зараз
Заступника Шойгу арештували після спецоперації ГУР – джерела
РОСІЯМІНОБОРОНИСвітЖиття

Заступника Шойгу арештували після спецоперації ГУР – джерела

Ексклюзивно
Author avatar
Author avatar
Змінити розмір шрифту
Розмір шрифту
Малий
Середній
Великий
Іванов
Заступник міністра оборони РФ Тимур Іванов. Міноборони РФ

Заступника очільника Міноборони РФ Тимура Іванова арештували через спецоперацію Головного управління розвідки Міноборони України. У березні кіберфахівці ГУР отримали доступ до серверів оборонного відомства РФ і зокрема до службової документації Іванова.

Про це Суспільному повідомили джерело у спецслужбах.

За його словами, в Кремлі знали про хабарництво Іванова, але затримали його не за корупцію.

"Він такий же корупціонер як і вся путінська верхівка, просто російські силовики чутливі до деякої інформації. Послаблення керівної ланки противника — це завжди добре", - сказав наш співрозмовник.

4 березня у ГУР повідомили, що кіберфахівці управління провели спецоперацію, у результаті якої вдалось отримати доступ до серверів Міноборони РФ, зокрема до програмного забезпечення для захисту інформації та шифрування, а також до масиву секретної службової документації.

У розпорядженні воєнної розвідки України, наприклад, опинилась службова документація заступника міністра оборони РФ ― Іванова Тимура Вадимовича.

"Цей заступник Шойґу відіграв важливу роль у тому, що кібератака стала успішною", — заявили у ГУР.

23 квітня стало відомо, що заступника міністра оборони РФ Сергія Шойгу Тимура Іванова затримали за підозрою в отриманні хабаря. У російському оборонному відомстві він відповідав за організацію управління майном, розквартирування військ та медзабезпечення ЗС РФ. Також курував закупівлі товарів за держоборонзамовленням.

24 квітня Іванова за рішення суду відправили в СІЗО.

Топ дня
Військовий у коридорі психіатричного відділення
"Я не спав 45 днів". Один день у відділенні психологічної реабілітації для військових Важливо
США, Байден, Україна
Байден підписав законопроєкт про виділення майже $61 млрд Україні Важливо
Князєв
Справа про оренду квартири за 1000 грн: ДВС арештувала майно і рахунки Князєва
Верховна Рада
Рада закликає світ активізувати зусилля для звільнення усіх українських полонених, і передусім журналістів
ЄС надає Україні додаткові 1,5 млрд євро в межах "Ukraine Facility" — фон дер Ляєн
ЄС надає Україні додаткові 1,5 млрд євро в межах "Ukraine Facility" — фон дер Ляєн

Вибір редакції
Жінка тягне тачку "кравчучку" у Херсоні
"Страшно, коли гупає дуже близько. Але ми вже і до цього звикли". Як в Херсон повертаються мешканці міста
Трамп в Манхеттенському кримінальному суді в Нью-Йорку 15 квітня 2024 року
Гроші за мовчання, штурм Капітолія, секретні документи. Які справи відкрили проти Трампа
піхотинець стрілецького батальйону чекає на пікап
"Ми полюємо на них, а вони на нас". Як прикордонники та піхота обороняють передній край на кордоні трьох областей
боєць батальйону Ахіллес готує безпілотник
"Найдивніше, що я бачив в моніторі — дорогу трупів": хто і як обороняє Часів Яр
Уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець
"Я проти збільшення повноважень ТЦК" — Лубінець про мобілізацію, обмін полоненими та повернення українських дітей з РФ
Дізнайтесь більше
Hugo Boss, Росія
Німецька Hugo Boss продала свій бізнес у Росії
нафта
Доходи Росії від нафти і газу в квітні подвояться попри санкції — Reuters
Армія РФ
У РФ зафіксували рекордну кількість справ про дезертирство — британська розвідка
Пожежа на нафтобазі у Смоленській області 24 квітня 2024 року
Дрони СБУ уразили дві нафтобази у Смоленській області — джерела
На початок