Заступника Шойгу арештували після спецоперації ГУР – джерела

Заступника очільника Міноборони РФ Тимура Іванова арештували через спецоперацію Головного управління розвідки Міноборони України. У березні кіберфахівці ГУР отримали доступ до серверів оборонного відомства РФ і зокрема до службової документації Іванова.

Про це Суспільному повідомили джерело у спецслужбах.

За його словами, в Кремлі знали про хабарництво Іванова, але затримали його не за корупцію.

"Він такий же корупціонер як і вся путінська верхівка, просто російські силовики чутливі до деякої інформації. Послаблення керівної ланки противника — це завжди добре", - сказав наш співрозмовник.

4 березня у ГУР повідомили, що кіберфахівці управління провели спецоперацію, у результаті якої вдалось отримати доступ до серверів Міноборони РФ, зокрема до програмного забезпечення для захисту інформації та шифрування, а також до масиву секретної службової документації.

У розпорядженні воєнної розвідки України, наприклад, опинилась службова документація заступника міністра оборони РФ ― Іванова Тимура Вадимовича.

"Цей заступник Шойґу відіграв важливу роль у тому, що кібератака стала успішною", — заявили у ГУР.

23 квітня стало відомо, що заступника міністра оборони РФ Сергія Шойгу Тимура Іванова затримали за підозрою в отриманні хабаря. У російському оборонному відомстві він відповідав за організацію управління майном, розквартирування військ та медзабезпечення ЗС РФ. Також курував закупівлі товарів за держоборонзамовленням.

24 квітня Іванова за рішення суду відправили в СІЗО.